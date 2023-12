Henk Spaan laat niets heel van twee Ajacieden: 'Is gewoon vragen om problemen...'

Henk Spaan heeft geen hoge pet op van Kenneth Taylor. De journalist laat tegenover AjaxShowtime zijn licht schijnen over de eerste seizoenshelft van Ajax, waarin de Amsterdammers verschillende keren gigantisch door het ijs zijn gezakt. Taylor is hier één van de redenen van, denkt Spaan. Ook Benjamin Tahirovic moet het ontgelden.

“Taylor kun je afschrijven voor het middenveld en hij kan beter een verrekijker meenemen. Dan kan hij het van veraf nog een beetje waarnemen”, begint Spaan, die vervolgens ook Tahirovic voorziet van forse kritiek. “Tahirovic heb ik tegen Sparta en PEC totaal zien verzuipen. Hij is een hele jonge speler, misschien wordt het ooit nog wat, maar het leerproces hoort zich dan in het tweede elftal af te spelen”, zegt hij.

“Hij weet niet waar hij moet lopen bij balverlies. En dat is er vaak bij Ajax. Tahirovic heeft in zijn hele leven nog nooit een gat dichtgelopen en hij is bovendien niet zo goed in het persoonlijke duel. Het is gewoon vragen om problemen”, gaat Spaan verder.

Spaan is ook geen fan van de wisselwerking tussen Brian Brobbey en Chuba Akpom. “Dat moet je niet doen. Het gat erachter wordt alleen maar groter. Je kunt toch tellen?”, sluit hij af. De journalist is van mening dat John van ’t Schip in de persoon van Brobbey maar één spits moet opstellen bij de Amsterdammers