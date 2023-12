Dirk Kuyt heeft tweede klus als hoofdtrainer in betaald voetbal te pakken

Dirk Kuyt heeft zijn tweede klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal beet. Het Laatste Nieuws pakte donderdagmorgen uit met het nieuws dat de oud-speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en het Nederlands elftal aan de slag gaat bij Beerschot en dat is inmiddels bevestigd door zijn zaakwaarnemersbureau Wasserman. Kuyt is bij de club uit Antwerpenaren, actief in de Challenger Pro League, de opvolger van Andreas Wieland.

Beerschot eindigde in het seizoen 2021/22 op de laatste plaats in de Jupiler Pro League en speelt inmiddels al twee seizoenen op het tweede niveau. De ploeg uit Antwerpen is er alles aan gelegen om volgend jaar de stap naar het hoogste niveau te zetten en is goed op weg. Beerschot staat op dit moment gedeeld eerste in de Challenger Pro League. Het heeft evenveel punten als Zulte-Waregem en ook het doelsaldo is in evenwicht. Kuyt weet dus wat hem te doen staat: Zulte-Waregem onder zich laten en promoveren naar de hoogste klasse.

Daarmee zou de trainersloopbaan van de voormalig Oranje-international weer wat kleur krijgen. Kuyt zette in 2017, nadat hij bij Feyenoord een belangrijk aandeel had gehad in de eerste landstitel sinds 1999, een punt achter zijn actieve loopbaan als speler. Hij begon zijn trainerscarrière bij de amateurs van Quick Boys, alvorens aan de slag te gaan bij de Onder-19 van Feyenoord. Zijn eerste klus als hoofdtrainer kreeg Kuyt in de zomer van 2022 bij ADO Den Haag. De Hagenaren hadden kort daarvoor op bizarre wijze promotie naar de Eredivisie misgelopen. Kuyt moest ADO wél naar het hoogste niveau zien te loodsen, maar het huwelijk met de club uit Den Haag werd geen succes.

De basisklant bij Oranje tijdens het succesvolle WK van 2010 in Zuid-Afrika moest wegens teleurstellende resultaten al na een paar maanden vertrekken. Ruim een jaar later staat hij dus voor zijn tweede klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Beerschot nam vorige week plots afscheid van Wieland. De Oostenrijker vroeg zelf om zijn contract te ontbinden. Volgens Het Laatste Nieuws gaat Wieland mogelijk bij LASK Linz in zijn thuisland aan de slag.