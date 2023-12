Krabbendam maakt gehakt van Nederlandse scheidsrechter: 'Slapjanus, totaal ongeschikt!'

Martijn Krabbendam heeft geen goed woord over voor het optreden van scheidsrechter Allard Lindhout van vorige week bij het duel tussen FC Twente en PSV. In de ogen van de journalist liet de scheidsrechter een overduidelijke rode kaart van Johan Bakayoko lopen, waardoor de Belg inzetbaar is tegen Feyenoord

"Die slapjanus van een Lindhout, die gozer (Bakayoko, red.) had eigenlijk zijn tweede gele kaart moeten hebben", zegt Krabbendam in een video van Voetbal International. De Feyenoord-watcher begrijpt er niets van dat Lindhout besloot om de Belgische buitenspeler te sparen: "Ieder mens die naar die wedstrijd zat te kijken dacht toch: hoe is het mogelijk dat daar geen tweede kaart voor wordt gegeven? Hoe kan dat nou?"

Artikel gaat verder onder video

Presentator Sjoerd Keizer zegt vervolgens dat het te maken heeft met het feit dat Lindhout ook maar een mens is, maar zo'n excuus accepteert Krabbendam niet: "Nee, niet een mens is, het is gewoon een slapjanus", is de VI-verslaggever duidelijk. "Er is niks menselijks aan. Hij heeft gewoon geen personality en is totaal ongeschikt om wedstrijden op dat niveau te fluiten", is het harde oordeel van Krabbendam.

PSV is in ieder geval blij met de beslissing van de arbiter, want de Eindhovenaren moeten zondag in De Kuip al Hirving Lozano en Noa Lang missen. Als Bakayoko ook nog eens geschorst was geweest, had trainer Peter Bosz met een flink gewijzigde voorsprong moeten beginnen aan de topper tegen Feyenoord.