Kwakman kijkt naar Feyenoord - PSV: 'Ik zat naar de tv te schreeuwen: haal hem eruit!'

De analisten van Dit was het Weekend schrokken zondagmiddag van de botsing tussen en in de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Na een beuk van Hartman in de openingsfase gingen beide spelers naar het gras met een hoofdblessure. Hoewel Hartman de eerste helft kon afmaken, had Kees Kwakman liever gezien dat ze allebei meteen gewisseld werden.

“Ik vond het vooral een rare actie van Hartman, die eigenlijk al lang niet meer bij de bal kon”, zegt Kwakman in het programma van ESPN. “Hij kiest er dan toch voor om er vol in te gaan. Ik zat op de bank en het eerste wat ik dacht, was: wisselen! Allebei eruit. Als je ziet hoe ze vallen…” Kenneth Perez zat in De Kuip en zag Hartman na de eerste helft ‘als eerste van het veld rennen’. “En hij kwam dus niet meer terug.”

Artikel gaat verder onder video

Kwakman bekeek de wedstrijd voor de tv. “Je zag Hartman tegen de fysio’s zeggen: nee hoor, het gaat goed, ik kan door! Dat snap ik, want je wilt er niet uit na tien minuten”, merkt hij op. “Maar als je deze jongens op de grond ziet vallen, dan weet je toch dat het mis is?” Volgens Perez ‘gruwelen’ hersenartsen van wat er in het voetbal allemaal gebeurt. “Nu werd Teze eruit gehaald, maar Hartman niet. We zien genoeg gevaarlijke botsingen. Hier kun je later zo veel last van hebben. Joey Didulica heeft jaren later nog klachten.”

Kwakman reageert: “Je ziet het een paar keer per seizoen. Als je het ziet, gruwel je ervan. Teze stond een tijdje aan de kant. Ik zat echt naar de tv te schreeuwen: haal hem eruit! Ze zaten maar te voelen en te doen…”

Update blessures Hartman en Teze

Overigens lijken Teze en Hartman met de schrik vrij te komen. "Het lijkt oké", zei PSV-trainer Peter Bosz na afloop over Teze. Collega-trainer Arne Slot zei over Hartman dat het 'goed' gaat met de back, maar dat Hartman wel delen van de wedstrijd vergeten was. Daarom werd besloten hem in de pauze in de kleedkamer te laten.