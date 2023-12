Wijffels kan er met z'n hoofd niet bij: 'Hoe kunnen mensen hem een betere spits vinden dan De Jong?'

Maarten Wijffels kan er met zijn hoofd niet bij dat er mensen zijn die een betere spits vinden dan . De Mexicaan is bezig aan een indrukwekkende eerste seizoenshelft, maar Wijffels is van mening dat hij in de Champions League te weinig heeft laten zien. Volgens de verslaggever van het Algemeen Dagblad moet de Feyenoord-topschutter nog aardig wat stappen zetten om net zo goed en belangrijk te worden als De Jong.

Waar Giménez in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog geregeld op de bank zat, is hij dit kalenderjaar niet uit de eerste elf weg te denken. De Mexicaan maakte in het eerste halfjaar al een goede indruk en deed er in de eerste maanden van het nieuwe seizoen nog een paar schepjes bovenop. In de Eredivisie staat de teller al op achttien doelpunten en we zijn nog niet eens halverwege. Giménez beleefde ook in de Champions League een hoopvolle start, met twee treffers in de thuiswedstrijdtegen Lazio. Maar hij slaagde er niet in dat optreden een goed vervolg te geven en kon uiteindelijk niet voorkomen dat Feyenoord al is uitgespeeld in het miljardenbal.

Artikel gaat verder onder video

De centrumspits slaagde er woensdagavond in de laatste groepswedstrijd tegen Celtic opnieuw niet in om zijn stempel te drukken. “Als je Feyenoord zit te kijken, dan krijg je bijna plaatsvervangend chagrijn”, zegt Wijffels in de Voetbalpodcast van het AD. Wijffels zag de formatie van coach Arne Slot in balbezit veel goede dingen doen in Schotland, maar volgens de verslaggever hield het voor het doel niet over. “Ook Giménez… Hoe kunnen mensen hem een betere spits vinden dan bijvoorbeeld Luuk de Jong? Dat kan helemaal niet momenteel. Simpelweg omdat Giménez in een fase zit dat hij zichzelf nog aan het ontdekken is. Hij is nog volledig in ontwikkeling.”

Giménez hielp Feyenoord vorige week nog aan een late ontsnapping tegen FC Volendam, maar volgens Wijffels helpt de spits zijn ploeg - zeker Europees - nog te weinig over een ‘drempel’. “De Jong heeft bepaalde dingen niet, maar hij weet wel heel goed wat hij wel heeft. Hij heeft bij PSV in de Champions League, sowieso Europees en ook bij FC Barcelona, laten zien dat hij op bepaalde momenten iets extra’s kan brengen. Giménez in Europa is, zeker als je naar de Champions League kijkt, nog te weinig. Misschien komt dat nog. Ik denk dat het komt, want hij is nog jong en getalenteerd. Maar nu was het niet de kurk waarop Feyenoord kon drijven”, besluit Wijffels.