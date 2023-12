Makaay: ‘Hij was de gemeenste verdediger uit mijn tijd: schoppen en slaan…’

noemt Roberto Ayala de gemeenste verdediger waar hij ooit tegen gespeeld heeft als voetballer. De oud-spits stond in totaal acht keer tegenover de Argentijnse oud-verdediger van onder meer Valencia en Real Zaragoza.

Makaay is zaterdagavond te gast in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt Makaay wat in zijn tijd ‘de grootste, de hardste, de gemeenste verdediger was. “De gemeenste verder was Ayala. Hij was heel gemeen”, antwoordt de oud-aanvaller van onder meer Bayern München en het Nederlands elftal gedecideerd. “Hij deed van alles: schoppen, slaan…”, somt Makaay op. “Met de huidige VAR zou hij zeker een paar wedstrijden per jaar missen.”

Makaay legt uit dat zijn voormalig opponenten ‘het gevaarlijkst waren als zij zelf in de aanval waren’. “Dan probeerden zij je uit de wedstrijd te halen. Dat hoort erbij als spits. Je kon af en toe nog wel wat terug doen, maar dat is tegenwoordig met alle camera’s onmogelijk.”

Een van zijn meest memorabele wedstrijden tegen Ayala beleefde Makaay op 25 augustus 2002 als speler van Deportivo de La Coruña tegen Valencia. Het betrof een duel in de strijd om de Spaanse Super Cup. “Ik kreeg al in de eerste minuut (in feite de tweede minuut, red.) een klap in mijn gezicht van Ayala. Hij probeerde het eerst met een elleboog. Die kon ik nog net ontwijken. Toen sloeg hij met zijn andere hand. De grensrechter zag het, dus hij kon er al in de eerste minuut van af. Argentijnen doen alles om te winnen. En als de scheidsrechter het niet ziet, dan is het geoorloofd”, aldus Makaay.