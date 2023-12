Man die 11.000 euro won door zege Hercules gaat volledig uit zijn dak

De man die donderdagavond ruim 11.000 euro won door in te zetten op een overwinning van Hercules en een doelpunt van Tim Pieters, is volledig uit zijn dak gegaan in Stadion Galgenwaard van FC Utrecht.

Op sociale media circuleren beelden van de man die 11.000 euro inzette op een overwinning van Hercules tegen Ajax en een doelpunt van Pieters. Laatstgenoemde was al vroeg in de wedstrijd trefzeker, maar Ajax kwam nog terug tot 2-2. Daardoor leek de weddenschap volledig in de soep te lopen, totdat de Utrechters er in de allerlaatste minuut 3-2 van maakten. De gelukkige huisgenoot van Pieters ging in Stadion Galgenwaard volledig uit zijn plaat na de winnende treffer van Hercules.