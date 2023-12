Manchester United doet wenkbrauwen in Amsterdam fronsen en wil topkandidaat van Ajax vastleggen

Manchester United heeft Julian Ward in beeld om het nieuwe sportieve beleid vorm te geven op Old Trafford, zo schrijft The Telegraph althans. Ward was afgelopen zomer de topkandidaat van Ajax om de nieuwe technisch directeur te worden in Amsterdam, maar zou nu als sportief directeur aan de slag kunnen gaan bij The Mancunians.

Volgens de Engelse krant valt te komst van Ward niet los te zien met de overname van Manchester United door Sir Jimm Ratcliffe. Hij wil het sportieve beleid bij Manchester United anders gaan vormgeven en Ward is een beeld gekomen om daar een belangrijke rol in te gaan spelen. De technisch directeur zit momenteel zonder club, nadat hij in 2022 vertrok bij Liverpool, de aartsrivaal van Manchester United, waar hij inmiddels in de belangstelling van staat.

Afgelopen zomer hard Ward bijna een nieuwe uitdaging als technisch directeur te pakken, maar een deal met Ajax kwam er niet. De Engelsman stond bij de Amsterdamse club bovenaan het verlanglijstje, zou hebben gesproken met Edwin van der Sar, maar ondanks dat kwam het niet tot een samenwerking. Toen schakelde Ajax door naar Sven Mislintat, die inmiddels al weer ontslagen is door de nummer vijf van de Eredivisie.