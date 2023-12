'Newcastle United denkt aan Ajacied en legt in januari miljoenenbod neer in Amsterdam'

Newcastle United zou volgens een Turkse journalist overwegen om in januari een bod van 20 miljoen euro bij Ajax neer te leggen om spits over te nemen. De 21-jarige spits is de afgelopen prima op dreef en zou daarmee de aandacht van de steenrijke Engelse club hebben getrokken.

Op X schrijft zelfbenoemd 'global transfer expert' Ekrem Konur dinsdag dat Newcastle, dat met Sven Botman reeds een Nederlander onder contract heeft staan, dat The Magpies 'de situatie van Brobbey monitoren'. Daarbij verwijst hij naar een tweet die hij in september van dit jaar plaatste, waarin hij schreef dat 'een Premier League-club' zich in januari met een bedrag van 20 miljoen euro in Amsterdam zou willen melden.

Of een dergelijk bedrag voldoende zou zijn om Ajax te verleiden tot een afscheid van de zelfopgeleide spits is echter nog maar de vraag. Hoewel zijn verwachte transferwaarde volgens FootballTransfers tussen de 13,7 en 22,8 miljoen euro ligt, zou hij in de toekomst alleen maar meer waard kunnen worden als hij zijn huidige scoringsdrift voortzet. Bovendien zouden de Amsterdammers bij een winters vertrek de transfermarkt op moeten om een vervanger voor de enkelvoudig Oranje-international binnen te halen.

Brobbey brak onder Erik ten Hag al op jonge leeftijd door in de hoofdmacht van Ajax, maar koos in de zomer van 2021 voor een transfervrij vertrek naar RB Leipzig. Een succes werd dat niet; de spits keerde na een half jaar al op huurbasis terug in de Johan Cruijff ArenA, waarna Ajax hem in de zomer van 2022 voor ruim 16 miljoen euro terugkocht van de Duitse topclub. Dit seizoen was Brobbey in 21 wedstrijden vooralsnog negen keer trefzeker namens de Amsterdammers. Zijn contract in de hoofdstad loopt nog door tot medio 2027.