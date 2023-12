Nijhuis deelt berichtje van moeder tijdens wedstrijd PSV en wordt streng toegesproken door Til

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de manier waarop Bas Nijhuis de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen (2-0) donderdag beleefde. De scheidsrechter deelt een appje dat hij in de pauze van zijn moeder ontving, terwijl er ook beelden zijn van een opvallend onderonsje met Luuk de Jong en een confrontatie met een boze .

"Standaardberichtje weer van mijn moeder: gaat goed", leest Nijhuis in de scheidsrechterskleedkamer. “Nou, dat zegt ze altijd, ook al gaat het niet goed.” Aan het begin van de tweede helft spreekt Nijhuis rond de middenstip met De Jong over de recente zege van PSV op Sevilla in de Champions League. Later in de tweede helft krijgt hij te maken met een boze Til, die vindt dat Nijhuis te streng is voor PSV.

Volgens Til ziet Nijhuis overtredingen van Heerenveen over het hoofd. “Ik ben normaal fair, maar dit slaat nergens op.” Nijhuis reageert: “Laat je niet opfokken.” Na afloop vertelt de scheidsrechter over de woordenwisseling. "Ik had natuurlijk in de gaten dat hij wilde protesteren en hij liep ook achter me aan. Dus ik dacht: ik loop even een extra rondje. Hij liep netjes achter me aan. Toen kwam hij na afloop van de wedstrijd naar me toe en zei hij het.”

Til gaf zelf ook nog uitleg over het moment. "Bas was een beetje Oost-Indisch doof, dus ik bleef achter hem aan rennen. Later was hij aanspreekbaar, maar ik heb twintig minuten achter hem aangerend. Bas zei nog dat hij me wel hoorde, maar dat hij bij me wegrende omdat ik hoog in de emotie zat. Ik dacht nog: hij zal me toch geen geel geven?"