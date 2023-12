Blamerend AZ voorkomt gigantische afgang tegen amateurs: fans hebben maar één boodschap

AZ is woensdagavond ontsnapt aan een ongekende blamage. De Alkmaarders hadden het de hele bekerwedstrijd lastig tegen de nummer zeven van de Tweede Divisie, maar leken met de schrik vrij te komen. Desalniettemin zette voormalig AZ-jeugdspeler Joeri Church beide ploegen in de slotminuten op 2-2 en dwong hij daarmee een verlening af.

AZ trad in een regenachtig Hardenberg aan met veel eerste elftalspelers. Onder meer Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis was van de partij. De Griek, in de competitie goed voor achttien doelpunten, was na 22 minuten goed voor de 0-1. Via Jayden Addai had AZ een riante kans op de 0-2, maar doelman Jorick Maats redde HHC met een zeer knappe save.

De Alkmaarders kregen na 63 speelminuten de deksel op de neus toen centrumverdediger Serginho Fatima voor de verrassende gelijkmaker zorgde. Een stunt leek in de maak, maar toen was daar de ingevallen Jens Odgaard die voor zijn eerste doelpunt van het seizoen tekende, en daarmee ook de vernieuwde voorsprong. Door een goal, diep in de blessuretijd van Church, werd het weer 2-2 en moest een verlenging voor een winnaar gaan zorgen op sportpark De Boshoek.

Via Ruben van Bommel kwam het in de 102e minuut alsnog goed voor de Alkmaarders, maar eigenlijk was de blamage al compleet. Met hangen en wurgen plaatsten de Noord-Hollanders zich voor de volgende ronde van het KNVB bekertoernooi.

Pascal Jansen verder onder druk

AZ-trainer Pascal Jansen lag na de nederlagen tegen onder meer Legia Warschau (2-0) en PSV (0-4) al flink onder druk bij de aanhang van AZ. De oefenmeester heeft zich woensdagavond niet populairder gemaakt. Na de late goal van HHC liet het uitpubliek zich duidelijk horen en riep om een ontslag van Jansen. Ook op X denken mensen dat de positie van de AZ-trainer niet langer te redden is.