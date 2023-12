Eredivisieclubs nog één keer aan de bak in de competitie: vijf dingen om op te letten in laatste speelronde voor winterstop

De tijd vliegt en over een week is de winterstop in Nederland officieel begonnen. Een aantal clubs uit de Eredivisie moet volgende week weliswaar nog aan de bak in de tweede ronde van de KNVB Beker, maar dit weekeinde staat de laatste speelronde van de eerste seizoenshelft al op het programma. Gelukkig voor de liefhebber liggen er genoeg interessante wedstrijden in het verschiet. Waar moet je zaterdag en zondag vooral op letten?

De zestiende speelronde van de Eredivisie wordt vrijdagavond al afgetrapt in Nijmegen. N.E.C. en Fortuna Sittard hopen de eerste seizoenshelft met een goed gevoel af te sluiten. Beide ploegen staan er - als we enkel en alleen naar de klassering op de ranglijst kijken - prima voor. N.E.C. is de huidige nummer tien, Fortuna Sittard staat één plaatsje hoger. De verschillen in de middenmoot en onderin zijn echter dusdanig klein, dat puntenverlies ervoor kan zorgen dat je meteen een paar plekken zakt. Dat zullen N.E.C. en Fortuna Sittard ten koste van alles willen voorkomen.

Maar - wat ons betreft - staan er in de laatste speelronde voor de winterstop om verschillende redenen nóg interessantere wedstrijden op het programma.

Kan FC Utrecht een plekje in het linkerrijtje veroveren?

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat FC Utrecht bij aanvang van de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop op de dertiende plaats zou staan, was ongetwijfeld voor gek verklaard. De Domstedelingen eindigden vorig seizoen immers nog op de zevende plaats en waren in de zomer nadrukkelijk aanwezig op de transfermarkt. Maar de eerste maanden van de nieuwe jaargang verliepen dramatisch. Michael Silberbauer werd al na een paar wedstrijden ontslagen. Onder zijn opvolger Ron Jans heeft de club de weg omhoog langzaam maar zeker ingezet. FC Utrecht is inmiddels al ruim twee maanden ongeslagen en kan bij een overwinning op RKC Waalwijk in het linkerrijtje terechtkomen.

Welke club gaat als hekkensluiter de winterstop in?

Waar FC Utrecht stapje voor stapje de gevarenzone achter zich begint te laten, moeten veel clubs zich flinke zorgen maken. FC Volendam voorop. De club uit het vissersdorp haalde slechts acht punten uit de eerste vijftien wedstrijden en staat daarmee onderaan in de Eredivisie. De crisis in Volendam bereikte onlangs het kookpunt met het vertrek van het voltallige bestuur, waaronder Jan Smit, en de technische staf. Heeft FC Volendam op bezoek bij Feyenoord - ondanks de 3-1 nederlaag - voldoende vertrouwen getankt om zaterdagavond in Heerenveen weer een keer een wedstrijd te winnen?

In dat geval komt FC Volendam op gelijke hoogte met Vitesse. De Arnhemmers beleven eveneens een eerste seizoenshelft om heel snel te vergeten, maar weten sinds afgelopen zondag weer wat winnen is. Heracles Almelo werd verslagen en dat leidde tot veel opluchting in Stadion GeldreDome. De huidige zeventiende plek is echter ‘Vitesse-onwaardig’ en daarmee zal het zondag maar wat graag willen winnen van Almere City. De Flevolanders zijn het na een goede reeks even helemaal kwijt. De laatste drie competitieduels werden allemaal verloren en daarin kregen ze ook nog eens twaalf treffers om de oren.

Hoe reageert Heracles na het ontslag van Lammers?

Je zou maar op maandag je verjaardag vieren en een dag later te horen krijgen dat je op zoek kan naar een nieuwe werkgever. De start van deze week moet een flinke rollercoaster zijn geweest voor John Lammers. De Tilburger loodste Heracles Almelo een paar maanden geleden nog naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee promotie naar de Eredivisie. Met vijftien punten uit de eerste vijftien wedstrijden was de start ook helemaal niet slecht, al ging het de laatste weken wel hard de verkeerde kant op. De roep om het vertrek van Lammers werd na de nederlaag bij Vitesse luider en luider en twee dagen later stond hij inderdaad op straat. Met Hendrie Krüzen als eindverantwoordelijke op de bank hoopt Heracles het jaar alsnog goed af te sluiten. Dat moet dan gebeuren tegen landskampioen Feyenoord.

Zweert PEC Zwolle een (sportieve) crisis af met een stunt in Amsterdam?

“Ik word schijtziek van iedereen die bij deze club alleen maar aan eigenbelang denkt in plaats van clubbelang. Hier zijn scenario’s die je ook bij Volendam en Vitesse ziet. Het verschil is dat wij nog aardig wat punten hebben gepakt. Het is onrustig hier en dan gaat het niet eens om voetbal”, liet Bram van Polen er afgelopen zaterdag in gesprek met De Stentor geen misverstand over bestaan. De PEC Zwolle-aanvoerder heeft het helemaal gehad met de onrust binnen zijn club. Zo hebben de promovendus en de fanatieke supporters van de Far East Ultras het al geruime tijd met elkaar aan de stok.

Daardoor zou je bijna vergeten dat de Zwollenaren helemaal niet zo’n slechte eerste seizoenshelft draaien. Met zeventien punten uit vijftien wedstrijden bezetten ze momenteel de elfde plaats en bij een overwinning zondag sluiten ze het kalenderjaar zelfs af in het linkerrijtje. Zo makkelijk zal dat echter niet gaan. De formatie van coach Johnny Jansen gaat op bezoek bij Ajax, dat vorige weekeinde de vijfde plaats veroverde.

Wint PSV ook van AZ?

Feyenoord en PSV werden bij aanvang van dit seizoen genoemd als belangrijkste titelkandidaten. De clubs bezetten inderdaad de bovenste twee plaatsen, maar dat het onderlinge verschil al zó groot zou zijn, zal niemand voorspeld hebben. De Eindhovenaren wonnen vooralsnog alle competitieduels, terwijl Feyenoord al vier keer punten liet liggen. De Rotterdamse achterstand is daardoor tien punten. Het elftal van trainer Arne Slot zal zondagmiddag eerst zelf willen winnen van Heracles Almelo, alvorens ’s avonds met interesse de ontwikkelingen in Alkmaar op de voet te volgen.

Vanaf 20.00 uur gaat de bal rollen bij AZ en PSV. Door ESPN aangekondigd als ‘topper’, maar in hoeverre zal daarvan ook in de realiteit sprake zijn? Het verschil op de ranglijst is twaalf punten en dat vertelt nog niet eens het hele verhaal. AZ wist drie van de laatste vijf Eredivisiewedstrijden niet te winnen en werd donderdagavond ook nog uit Europa geknikkerd. PSV zit daarentegen maandag in de koker voor de loting van de achtste finales van de Champions League. Is de zestiende competitiezege op rij in aantocht voor Peter Bosz en co?

Programma Eredivisie:

Vrijdag 20.00 uur: N.E.C. - FC Utrecht

Zaterdag 16.30 uur: FC Utrecht - RKC Waalwijk

Zaterdag 18.45 uur: Excelsior - Go Ahead Eagles

Zaterdag 21.00 uur: sc Heerenveen - FC Volendam

Zondag 12.15 uur: Almere City - Vitesse

Zondag 14.30 uur: Heracles Almelo - Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Sparta Rotterdam - FC Twente

Zondag 16.45 uur: Ajax - PEC Zwolle

Zondag 20.00 uur: AZ - PSV