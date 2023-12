Opstelling Ajax tegen RKC Waalwijk: Van 't Schip verrast op linksbackpositie

De opstelling van Ajax voor het restant van de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk is bekend. De Amsterdammers voeren enkele gedwongen wijzigingen door ten opzichte van het eerste gedeelte van de wedstrijd. Vanaf 20.00 uur worden de laatste zes minuten van de wedstrijd uitgespeeld. Ajax verdedigt een 2-3 voorsprong.

Trainer John van 't Schip kan door blessures niet dezelfde elf opstellen die bij het stilleggen in september op het veld stonden. Zo stonden Jay Gorter, Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen op het veld op het moment dat de wedstrijd op 30 september werd gestaakt. Dat drietal is nu geblesseerd en wordt dus vervangen. Aanvoerder Steven Bergwijn was bovendien al gewisseld. Hij mag dus in het restant niet meer in actie komen en krijgt van Van 't Schip een vrije dag.

Artikel gaat verder onder video

Gorter wordt onder de lat vervangen door Diant Ramaj. De Duitser greep na de blessure van zijn teamgenoot zijn kans en krijgt nu de voorkeur boven Gerónimo Rulli. Op het middenveld neemt Benjamin Tahirovic de plek van Vos in. Het wegvallen van Van Dongen wordt opgevangen door Carlos Forbs.

Vooraf werd nog een andere wissel verwacht bij Ajax: Gastón Ávila stond op het moment van staken ook op het veld, maar is onder de nieuwe trainer ver weggezakt in de pikorde. Daarom werd rekening gehouden met een andere linksback, zoals Ar'jany Martha, maar de keuze is toch op Ávila gevallen. Martha zit niet bij de selectie. RKC mocht niet meer wisselen en begint met dezelfde elf namen.

Wat zijn de opstellingen?

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Weidmann, Min, Oukili; Margaret, Kramer, Stevanovic.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Ávila; Tahirovic, Taylor, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs