Perez pakt opnieuw Feyenoorder aan: 'Vind ik een grappige speler, maar...'

Kenneth Perez was niet bepaald onder de indruk van de invalbeurt van . De buitenspeler van Feyenoord viel tegen FC Utrecht kwam na een uur voetballen in de ploeg voor Javairo Dilrosun, maar kon zijn stempel niet bepaald drukken.

“Minteh vind ik een grappige speler, maar daar kwam vandaag écht helemaal niks uit”, was de harde conclusie van de Deense analist bij ESPN over de huurling van Newcastle United na het bekerduel met FC Utrecht. Afgelopen weekend was Perez ook al bikkelhard voor Calvin Stengs en hoewel hij woensdagavond een goal en assist liet noteren in de bekerwedstrijd, blijft hij wel achter zijn eigen woorden staan.

"Stengs heeft in de grote wedstrijden niet genoeg heeft laten zien, ten opzichte van de wedstrijden tegen bijvoorbeeld Heracles Almelo”, vulde Perez zijn kritiek aan, nadat de hoofdrolspeler van Feyenoord in een interview had laten dat hij zich niet kon vinden in de kritiek van de analist.

“Tegen PSV nam hij Feyenoord ook niet op sleeptouw”, noemde Perez nog een voorbeeld. Stengs verweerde zich door te zeggen dat hij in de Champions League zeker in het begin wel degelijk goed had gespeeld. “Natuurlijk heeft hij dan zijn momenten, maar het elftal écht op sleeptouw nemen heeft hij niet gedaan, vind ik”, aldus Perez.

