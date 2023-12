Perez verbaast zich over uitspraken El Ahmadi over Feyenoorder: ‘Vind je dat écht?’

Karim El Ahmadi vindt dat een goed seizoen draait bij Feyenoord. De aanvaller annex middenvelder was over alle competities al betrokken bij veertien doelpunten dit seizoen en de voormalig middenvelder trok een tevreden conclusie. Kenneth Perez kon zich daar absoluut niet in vinden.

“Stengs maakt het grootste verschil bij Feyenoord in de kleine wedstrijden, waarin Feyenoord het moeilijk heeft om doorheen te voetballen. Hij maakt niet het verschil in de grote wedstrijden of op Champions League-niveau”, aldus Karim El Ahmadi. “Maar in kleine wedstrijden helpt hij Feyenoord om wedstrijden te winnen en hij is bij veel doelpunten en assist betrokken. Hij maakt gewoon een heel goed seizoen door.”

“Meen je dat écht?”, viel Perez zijn collega in de rede. “Stengs was leuk tegen Heracles Almelo, ja, maar daar haal je Stengs niet voor. Die haal je voor de grotere wedstrijden. Daar is hij niet echt voor geslaagd.” Daar kan El Ahmadi zich ook wel in vinden. “Feyenoord heeft sowieso maar weinig spelers die het Champions League-niveau hebben. Ik denk dat Stengs het in de Europa League beter gaat doen.”

Toch blijft El Ahmadi ook achter zijn eerste analyse staan. “Feyenoord is beter gaan voetballen door Stengs, als nummer tien of aan de rechterkant. Tegen FC Volendam deed Stengs niet mee en toen had Feyenoord het meteen moeilijk”, haalde El Ahmadi de moeizame zege van de Rotterdammers aan op FC Volendam (3-1). “Toen waren de ruimtes heel klein en Stengs is juist heel goed in de kleine ruimtes.”