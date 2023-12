PSV kent volgende tegenstander in Champions League: trip naar Duitsland in achtste finales

PSV neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Borussia Dortmund. Dat heeft de loting van maandag uitgewezen. De Duitsers bezetten momenteel weliswaar de vijfde plaats in de Bundesliga, maar eindigden in de groepsfase van het miljardenbal knap boven Paris Saint-Germain.

Voor Peter Bosz betekent het een weerzien met zijn oude werkgever. De trainer uit Apeldoorn vertrok na afloop van het seizoen 2016/17 bij Ajax en tekende niet lang daarna een contract bij Borussia Dortmund. Bosz begon veelbelovend aan zijn klus in het Signal Iduna Park, maar na een reeks teleurstellende resultaten werd hij op straat gezet. De coach krijgt nu met PSV de kans op sportieve revanche. PSV-fans hoopten in de aanloop naar de loting voor de achtste finales al gekoppeld te worden aan Borussia Dortmund en de Duitse topclub kwam maandagmiddag inderdaad als tegenstander uit de koker.

De loting had - gezien het feit dat Real Madrid, Manchester City en Bayern München ook tot de mogelijke tegenstanders behoorden - veel zwaarder kunnen uitpakken voor PSV, al mag het met Borussia Dortmund eveneens z'n borst natmaken. De formatie van trainer Edin Terzic stevende vorig seizoen lang af op de landstitel, maar moest na een dramatische laatste speeldag alsnog z'n meerdere erkennen in Bayern München. Borussia Dortmund hoopte ongetwijfeld in de huidige jaargang een nieuwe gooi te doen naar het kampioenschap, maar de prestaties in de Bundesliga vallen vooralsnog behoorlijk tegen. Het haalde 26 punten uit de eerste vijftien competitieduels en vindt zich daarmee terug op de vijfde plaats. De achterstand op koploper Bayer Leverkusen is nu al dertien punten.

In de Champions League heeft Borussia Dortmund daarentegen al flink wat indruk gemaakt. Met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United was de loting voor de groepsfase super zwaar, maar het elftal van Terzic eindigde knap en toch wel onverwachts bovenaan. PSV mag dus aan de bak. De heenwedstrijden in de achtste finale van de Champions League worden gespeeld op 13 en 14 én 20 en 21 februari. De returns worden afgewerkt op 5 en 6 én 12 en 13 maart. De UEFA maakt maandagavond bekend welke wedstrijden op welke dagen plaatsvinden. PSV speelt de eerste wedstrijd in ieder geval in het eigen Philips Stadion.