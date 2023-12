PSV-uitblinker genoemd: 'Dit is een jongen die na dit jaar amper te houden is'

PSV draait dit seizoen als een geoliede machine en het is moeilijk om één uitblinker aan te wijzen, maar het moge duidelijk zijn dat veel stemmen zou vergaren. De aanvaller verzorgde in de huidige jaargang al dertien assists. Arman Avsaroglu vindt het vrij ‘uniek’ wat Bakayoko laat zien en is ervan overtuigd dat hij komende zomer op het EK een basisplaats heeft bij de nationale ploeg van België.

De vleugelspeler liet zich vorig seizoen al een aantal keer gelden, maar is in de huidige jaargang pas echt niet te houden. Bakayoko geraakte al vroeg op stoom en had met vier assists een belangrijk aandeel in de kwalificatie van PSV voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De prestaties van de Belg bleven niet onopgemerkt. Ook niet in het buitenland. Begin dit kalenderjaar maakte Paris Saint-Germain al z’n interesse kenbaar en afgelopen zomer hadden onder meer Burnley en Brentford hem op de korrel.

Bakayoko bleef PSV echter trouw en die keuze heeft uitstekend uitgepakt. In 25 wedstrijden in alle competities was hij al goed voor vier doelpunten en dertien assists. Hoewel hij afgelopen donderdag tegen sc Heerenveen niet eens zijn beste wedstrijd speelde, was Avsaroglu andermaal onder de indruk. “Het valt me echt telkens op. Ik heb die wedstrijd niet live gezien, alleen de samenvatting. Maar als je Bakayoko ziet voetballen, élke week. Een buitenspeler die zo jong is… Het is echt ongelooflijk”, is Avsaroglu ontzettend lyrisch in de Voetbalpodcast van de NOS. “Als je dit niveau bijna elke wedstrijd aantikt en telkens die dreiging laat zien… Dat is wel vrij uniek wat hij op deze leeftijd laat zien.”

Avsaroglu ziet Bakayoko niet alleen in de Eredivisie een hoog niveau halen, maar ook in de Champions League. In de groepsfase van dat toernooi was hij treffer op bezoek bij RC Lens en verzorgde hij in de thuiswedstrijd tegen de Fransen de assist voor de winnende goal van Luuk de Jong. “Dit is een jongen die denk ik na dit jaar ook amper te houden is voor PSV”, zegt Avsaroglu. Zeker als hij op het EK ook nog eens de pannen van het dak speelt. België wordt niet gezien als titelfavoriet, maar is zeker dankzij het surplus aan kwaliteit voorin op z’n minst een outsider. Bakayoko boft dat Jérémy Doku aan de linkerkant speelt. “Dan is dit een basisspeler op het EK”, sluit Avsaroglu af over Bakayoko.