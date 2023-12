Quilindschy Hartman laat van zich horen na ongelukkige wissel: 'Ik kon me niets herinneren'

Feyenoord-verdediger heeft via zijn persoonlijke Instagram van zich laten horen na zijn ongelukkige optreden in de topper tegen PSV. De vleugelverdediger verscheen uiteraard aan de aftrap, maar kwam al vroeg in de wedstrijd vervelend in botsing met . Waar de PSV-verdediger zich meteen liet vervangen, speelde Hartman de eerste helft nog wel uit. De Oranje-international kwam na de pauze echter niet meer terug binnen de lijnen.

Voor Hartman werd het om meerdere redenen een teleurstellende middag. Feyenoord had de kans om dichterbij PSV te komen en de spanning aan kop van de Eredivisie terug te brengen, maar ging een paar dagen na de nederlaag tegen Atlético Madrid ook onderuit tegen de Eindhovenaren (1-2). De doelpunten vielen allemaal in de tweede helft, toen Hartman al niet meer van de partij was. Zoals hierboven geschreven ging de verdediger na de botsing met Teze nog wel door, maar werd in de rust besloten dat hij toch gewisseld zou worden.

Hartman laat op Instagram weten dat hij ‘baalt’ dat hij zijn ploeg in de tweede helft niet meer kon helpen. “Ik voelde mij redelijk prima, alleen had ik in minuut 25 het gevoel dat ik opeens in het veld stond. Ik kon me niets herinneren van wat ervoor gebeurde en daardoor moest ik eraf. Maar het gaat goed, buiten wat pijn aan mijn hoofd. Kop op en met z’n allen weer op naar donderdag”, blijft Hartman strijdvaardig. Feyenoord krijgt donderdagavond de kans om de zure nasmaak van de nederlaag tegen PSV deels van zich af te spelen. De Rotterdammers nemen het dan op tegen het dolende FC Volendam.