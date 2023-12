Sky Sports: 'Ten Hag is vijftig procent van de kleedkamer kwijt, dit vinden spelers van hem'

Erik ten Hag is een deel van de kleedkamer van Manchester United 'kwijt', zo schrijft Sky Sports. Volgens een bron zou de helft van de selectie het vertrouwen in de trainer zijn kwijtgeraakt. De onvrede zou gaan over de manier waarop Ten Hag omgaat met Jadon Sancho en over zijn onwil om te handelen naar de zorgen die spelers hebben geuit.

Het nieuws wordt gebracht door journalist Kaveh Solhekol, die met een uitgebreide toelichting komt. "We moeten duidelijk zijn: het is heel moeilijk om iemand verder de put in te trappen. Het is heel makkelijk om te zeggen dat hij de kleedkamer kwijt is en de spelers niet meer voor hem door het vuur gaan”, erkent Solhekol “Mijn informatie is dat sommige spelers verward zijn en dat hij elementen van de kleedkamer kwijt is.”

Artikel gaat verder onder video

“Volgens één bron gaat het om ongeveer vijftig procent. De nodige spelers zijn ontevreden over de speelwijze. Ook vinden ze dat ze te hard moeten trainen en te veel moeten rennen. Mij is verteld dat de spelers niet snappen waarom ze rennen”, legt de journalist van Sky Sports uit. “Sommige ervaren spelers zijn met Ten Hag in gesprek gegaan om te vertellen waar het in hun ogen misgaat bij de club. Ze hebben met hem gesproken over hun ervaringen bij andere grote clubs en vinden dat de trainer wat gevoeliger moet zijn in de omgang.”

“Ze vinden dat zijn managementkwaliteiten wat beter kunnen, maar Erik ten Hag is de baas en bepaalt de regels. Hij doet de dingen op zijn manier. Volgens enkele spelers is hij te vastgeroest in zijn manier van denken en te robotachtig”, zo klinkt het.

Ook de omgang met Sancho zorgt voor wrevel. De aanvaller schreef in augustus op sociale media dat hij een zondebok is en is sindsdien niet meer ingezet. Sancho weigerde excuses te maken en wordt 'volledig geïsoleerd'. "Hij traint met jeugdspelers en eet alleen. De nodige spelers vinden dat het te ver gaat. In iedere kleedkamer zijn ontevreden spelers, maar dat zijn er meer als je wedstrijden verliest." Manchester United verloor zaterdag met 1-0 van Newcastle United.