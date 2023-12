Slot overschat bij Feyenoord: 'Hij deed een soort nationaal appel'

Mario Been was niet bepaald onder de indruk van Het Legioen tegen Atlético Madrid. Hoewel Feyenoord-coach Arne Slot voor de Champions League-ontmoeting had opgeroepen om heel veel lawaai te maken in De Kuip, viel dat enigszins tegen.

Bij Goedemorgen Eredivisie vond Been het teleurstellend hoeveel geluid er te horen was dinsdagavond tegen Atlético Madrid. “Dat heeft toch te maken met wat er op het veld is te zien. Maar ik vond het angstvallig stil tegen Atlético Madrid in De Kuip”, aldus Been, die wel dacht dat het ook te maken had met het mindere spel. “Dat zullen ze vandaag tegen PSV wel nodig hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Michel van Egmond denkt dat het juist te maken had met de oproep die Slot deed. “Ik denk dat het een overschatting is van Slot, die een soort nationaal appel deed op de supporters van Feyenoord. Maar je kunt dat niet oproepen. Dat komt door wat er op het veld gebeurt. Dat moet overslaan naar de tribunes”, aldus de journalist. "De eerste tien minuten tegen PSV zijn cruciaal om het publiek erachter te krijgen."

“Bij thuiswedstrijden groeit er altijd wel iets extra’s bij Feyenoord”, weet Karim El Ahmadi. “En PSV is niet te vergelijken met Atlético Madrid. Als je thuis speelt, dan zie ik Feyenoord als favoriet.” Collega-analist Kenneth Perez is het daar niet mee eens en denkt dat PSV juist de favoriet is voor het tweeluik.

De topper tussen Feyenoord en PSV is allesbepalend voor de in elk geval voorlopige spanning in de titelrace in de Eredivisie. De verwachting is dat Feyenoord aanvallend begint. Net als tegen Atlético Madrid betekent dat dat Calvin Stengs als aanvallende middenvelder start en Yankuba Minteh en Igor Paixão de vleugelspelers van dienst zijn zijn. In de midweekse Champions League-ontmoeting hadden de Rotterdammers weinig grip op het duel, desondanks houdt Slot vermoedelijk vast aan zijn elftal.

Collega-coach Bosz moet sowieso een wissel doorvoeren nadat Hirving Lozano op bezoek bij Sevilla wegviel met een blessure. Yorbe Vertessen is de meest logische vervanger, maar het Eindhovens Dagblad weet dat er ook weleens een verrassing kan komen aan de linkerkant van de aanval: Malik Tillman of Ismael Saibari. Verder lijkt ook Bosz vast te houden aan het elftal dat inmiddels de standaard is geworden bij de not foutloze Eindhovenaren.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.