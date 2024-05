‘Bart Verbruggen is er nu bij, een geschenk uit de hemel, een natural’

Frans Hoek denkt dat alles in zich heeft om een moderne topkeeper te worden. De oud-doelman vergelijkt hem met Manuel Neuer, die hij op dit moment de beste keeper ter wereld vindt.

In gesprek met Voetbal International bespreekt Hoek het huidige keeperslandschap, waarin meevoetballen steeds belangrijker wordt. Daarbij is hij heel blij dat Nederland nu beschikking heeft over Verbruggen. “Hij is er nu bij, een geschenk uit de hemel en bovendien gesetteld in de Premier League”, laat hij zich optekenen.

Hoek zou er dan ook voor kiezen om Verbruggen tijdens het Europees Kampioenschap op doel te zetten. “Hij is in potentie de allerbeste die we hebben en het meest allround op alle gebieden: diepte, voorzetten, schoten op doel, opbouw”, is de voormalig keeperstrainer van Oranje lovend.

“Het gaat vooraf altijd over wie de beste keeper van het toernooi zal worden. Behalve Neuer is iedereen aan elkaar gewaagd, maar dat natuurlijke van Manuel, herken ik ook bij Verbruggen. Een natural. Is hij dan al zo goed? Nee, maar hij kan het wel worden. Voor de Nederlandse keepers is dat goed nieuws”, besluit hij.

