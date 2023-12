Steijn: 'Ik vermoedde dat sommige spelers een basisplaats was toegezegd'

Maurice Steijn heeft in een uitgebreid interview met De Telegraaf toegegeven dat hij geen klik had met de spelersgroep van Ajax. Vooral met de door Sven Mislintat gehaalde spelers onderhield de trainer geen goede band. Steijn bekroop zelfs het gevoel dat Mislintat spelers tegen hem opzette.

Nadat Steijn op 3 september na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) aangaf dat behalve Josip Sutalo de aankopen niet zijn keuzes waren, kreeg de trainer het gevoel dat Mislintat niet met hem verder wilde. "Het contact werd steeds minder. Hij nam me openlijk kwalijk na de blessure van Rulli voor Jay Gorter gekozen te hebben boven Ramaj. Ik vermoedde dat sommige spelers een basisplaats was toegezegd. Het leek erop of hij ze tegen mij opzette."

Het ontslag van Mislintat op 24 september veranderde de situatie van Steijn bij Ajax nauwelijks. "De klik met de spelersgroep, vooral met de aankopen, was er niet. Ondanks alle persoonlijke gesprekken die ik met alle spelers heb gevoerd: bij Ajax, in hotels, zelfs tijdens vliegreizen. En altijd met een assistent erbij. Toch bleef het in wedstrijden fout gaan. Na de nederlaag tegen AZ, op 8 oktober, kwam voor mij de tweede keer een moment van twijfel."

Na de nederlaag tegen FC Utrecht (4-3) op 22 oktober kwam de samenwerking tussen Steijn en Ajax tot een einde. "Deze spelersgroep was als los zand door mijn handen geglipt. Met de voorgeschiedenis twijfelde ik of de dynamiek onder mijn leiding nog zou terugkeren in de ploeg. Ik was niet betrokken geweest bij gesprekken met nieuwe spelers. Waren er basisplaatsen toegezegd? Welke verwachtingen kregen nieuwe spelers mee? Van Gaal stimuleerde mij door te gaan, bleef achter me staan. Nog twee moeilijke duels bij Brighton en PSV en daarna zou een eenvoudiger programma volgen."

Toch besloten de partijen een dag na de wedstrijd tegen Utrecht uit elkaar te gaan. "Natuurlijk deed het pijn: mijn missie, de mooiste uitdaging uit m'n leven is niet geslaagd. Ondanks alles vertrok ik voor m'n gevoel door de voordeur. Als ik was doorgegaan en de resultaten bij Brighton en PSV zouden zijn tegengevallen, dan had de directie mij alsnog moeten ontslaan. Dat wilde ik mezelf en een fantastische club als Ajax niet aandoen."