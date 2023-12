Tadic is goud waard voor Fenerbahce en houdt weerzien met Ajax mogelijk

blijft actief in de Conference League met Fenerbahce. De voormalig aanvoerder van Ajax had een grote rol in de overwinning in eigen huis op Spartak Trnava, waardoor uitschakeling werd voorkomen. In de poule van AZ bleven de verhoudingen ongewijzigd, omdat Aston Villa met enige moeite won bij Zrinjski Mostar.

Fenerbahce – Spartak Trnava 4-0

Dusan Tadic heeft zijn visitekaartje maar weer eens afgegeven bij Fenerbahce. De Turkse topploeg had een goed resultaat nodig als nummer drie in Groep H van de Conference League. De oud-Ajacied gaf in de eerste helft een assist op Ferdi Kadioglu en in het tweede bedrijf verdubbelde hij direct na de pauze de score vanaf de strafschopstip met enig fortuin. Uiteindelijk liep de score verder op via twee goals van Edin Dzeko. Omdat de nummers één en twee gelijkspeelden, is Fenerbahce ook nog eens groepswinnaar geworden van de poule, met dank aan Tadic.

Zrinjski Mostar – Aston Villa 0-1

De nederlaag van AZ in de eerste speelronde op bezoek bij Zrinjski Mostar bleek niet het enige punt die de Bosnische ploeg heeft gehaald in Groep E van de Conference League. Sinds het duel met AZ maakte het slechts één doelpunt tot deze donderdagavond. Het maakte net als in alle voorgaande duels het de opponent bijzonder moeilijk, maar nadat John McGinn binnen de lijnen kwam, werd de ban alsnog gebroken door de gasten. Feyenoord-beul Nicolo Zaniolo leek de vijfde nederlaag voor Zrinjski Mostar aan te kondigen, maar net als in de eerste wedstrijd van deze groepsfase boekte Zrinjski in eigen huis een resultaat.