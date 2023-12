Ten Hag in de clinch met eigen speler: 'In het heetst van de strijd'

Erik ten Hag ligt niet wakker van de aanvaring die hij zaterdagavond in het duel met Newcastle United had met . De Franse spits kreeg in de eerste helft aanwijzingen van de oefenmeester van Manchester United, maar liet in woord en gebaar weten daar niet heel blij mee te zijn.

“Ach, dat gebeurt”, wilde Ten Hag na het duel bij Viaplay daar niet te zwaar aan tillen. “Dat is ook geen probleem. Je probeert het team te bewegen. Je probeert het team in beweging te krijgen. We zaten er niet goed in, dan probeer je met coaching en scherpte een effect te realiseren.”

Dat Martial daar niet helemaal van gediend leek, daar ligt Ten Hag niet wakker van. “Dat gebeurt over en weer in het heetst van de strijd. Daar moeten we geen groot issue van maken”, vond de coach, die baalde van de nederlaag tegen Newcastle United (1-0), nadat zijn ploeg in de Premier League juist de weg omhoog ingezet had.

“Maar ik weet zeker dat we dit zullen oppakken en veerkracht zullen tonen. We hebben de afgelopen week goede prestaties gezien tegen Everton en Galatasaray. Het liefst speel je altijd de perfecte wedstrijd, maar als je zoveel wedstrijden in een korte periode speelt, kan dat nou eenmaal niet altijd.”