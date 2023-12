Ten Hag laat in zoektocht naar aanvallende versterking oog vallen op Eredivisie-ster

Manchester United heeft in de zoektocht naar aanvallende versterkingen zijn oog laten vallen op , zo claimt Sport1-journalist Christopher Michel. De twintigjarige aanvaller maakt dit seizoen veel indruk in het shirt van PSV.

Bakayoko kan halverwege het seizoen uitstekende statistieken overleggen. In 27 wedstrijden was de Belgische buitenspeler bij zeventien doelpunten direct betrokken. Vier keer haalde hij zelf de trekker over en dertien keer verzorgde hij de assist.

Daarmee trekt hij de lijn door van vorig seizoen. Toen was Bakayoko goed voor zeven doelpunten en vijf assists in 33 wedstrijden. Het was het jaar waarin de aanvaller doorbrak in het eerste elftal van PSV. Aan het begin van het seizoen speelde hij namens Jong PSV nog enkele wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Bakayoko wordt al enige tijd in de gaten gehouden door diverse Europese topclubs. Paris Saint-Germain toonde afgelopen zomer concrete interesse in de vleugelaanvaller. Een Frans bod van naar verluidt vijftien miljoen euro werd echter afgewezen. Het contract van Bakayoko bij PSV loopt nog door tot de zomer van 2026.

Manchester United gaat mogelijk een poging wagen om het contract van Bakayoko af te kopen. De club van trainer Erik ten Hag kan wel een aanvallende versterking gebruiken. In achttien wedstrijden in de Premier League scoorden The Red Devils slechts achttien keer. Alleen hekkensluiter Sheffield United (vijftien goals) scoorde minder vaak.