Turkse voetbalwereld in rep en roer na aanval voorzitter op scheidsrechter: 'Hij zei dat hij me ging vermoorden'

De Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler heeft vanuit het ziekenhuis van zich laten horen nadat hij maandagavond werd aangevallen door de voorzitter van Ankaragücü. De leidsman werd door de inmiddels gearresteerde Faruk Koca tegen de grond geslagen en kreeg daarna van verschillende personen nog een aantal schoppen te verduren.

"Hij sloeg me recht onder mijn linkeroog en toen viel ik op de grond", heeft Meler vanuit zijn ziekenhuisbed laten weten. "Daar kreeg ik nog vele trappen in het gezicht en op andere delen van mijn lichaam", wordt de arbiter geciteerd door het Algemeen Dagblad. De vlam sloeg in de pan na het duel tussen Ankaragücü en Rizespor, dat onder leiding van Meler in een 1-1 gelijkspel eindigde. Daarbij ving Meler ook serieuze dreigementen op: "Ik hoorde Koca roepen naar mij en mijn collega's dat het 'gedaan' zou zijn met mij", vervolgt de scheidsrechter. "Hij zei specifiek tegen mij dat hij me ging vermoorden."

Inmiddels zijn zowel clubvoorzitter Koca als twee andere daders door de Turkse autoriteiten gearresteerd. Meler moest na de aanval opgenomen worden in het ziekenhuis met een breuk onder zijn oog. Daar heeft hij inmiddels een telefoontje van president Erdogan ontvangen. Naar verwachting mag hij het ziekenhuis woensdag verlaten. Erdogan heeft op X laten weten dat geweld in de Turkse sport wat hem betreft 'nooit toegestaan' is, FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de gebeurtenissen op Instagram 'absoluut onacceptabel'.

Stilgelegd

Het Turkse Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de zaak. Inmiddels is bovendien duidelijk dat de Turkse competitie door de mishandeling van Meler voorlopig is stilgelegd door de voetbalbond. Koca en zijn medeverdachten hangt een forse straf boven het hoofd, zoveel lijkt zeker. "Geweld in het voetbal is niet nieuw, maar dit is een voorzitter die het veld oprent en een scheidsrechter slaat. Iedereen heeft het gezien, iedereen veroordeelt het. Dit zou best een keerpunt kunnen zijn, in ieder geval is het een dieptepunt in het Turkse voetbal", zegt NOS-correspondent Mitra Nazar.