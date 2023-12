United-supporters helemaal klaar met Ten Hag: 'Stuur die wannabe Peaky Blinder maar terug naar Ajax'

Manchester United heeft op bezoek bij Newcastle United de volgende tik opgelopen. Drie dagen na de zeperd in de Champions League tegen Galatasaray (3-3) leed de ploeg van Erik ten Hag ook op St. James' Park een minimale nederlaag: 1-0. De fans van The Red Devils richtten al tijdens de wedstrijd massaal hun pijlen op de oud-trainer van Ajax en Go Ahead Eagles.

Ten Hag besloot om in Newcastle basisplaatsen in te ruimen voor spelers als Harry Maguire, Kobbie Mainoo en Anthony Martial, waardoor de peperdure zomeraankoop Rasmus Højlund en Rapaël Varane op de bank plaats moesten nemen. Ook doelman André Onana mocht na zijn weifelende optreden in Istanbul blijven staan.

In de slotfase van de eerste helft kwam United al goed weg toen Kieran Trippier uit een vrije trap de lat boven Onana teisterde, maar kreeg na tien minuten spelen in de tweede helft alsnog het deksel op de neus. Anthony Gordon, de man in vorm bij The Magpies, kon van dichtbij op aangeven van diezelfde Trippier de 1-0 maken.

Ten Hag, die tot de 1-0 zijn elftal ongewijzigd liet, greep binnen vijf minuten in en bracht met Højlund en Antony voor de tegenvallende Martial en Marcus Rashford twee verse aanvallers in het veld. De Braziliaanse oud-Ajacied dacht vervolgens in de laatste officiële speelminuten alsnog voor de - onverdiende - gelijkmaker te zorgen. Omdat Maguire zijn inzet vanuit buitenspelpositie nog beroerde, ging er echter een streep door de goal.

Door het resultaat van zaterdagavond wipt Newcastle over Manchester United heen. De ploeg van Eddie Howe staat nu vijfde met 26 punten uit veertien wedstrijden, evenveel als nummer zes Tottenham Hotspur dat nog een duel tegoed heeft. United is voorlopig zevende met 24 punten, maar kan later dit weekend nog een plek zakken als nummer acht Brighton & Hove Albion zondag wint bij Chelsea.

Op X laten de fans van Manchester United massaal weten dat ze Ten Hag de matige resultaten van dit seizoen kwalijk nemen. "Stuur die wannabe Peaky Blinder maar terug naar Ajax, dat is meer zijn niveau", schrijft een gefrustreerde supporter, verwijzend naar de pet waarmee de oefenmeester plaatsnam op de bank.

Somebody tell that wannabe peaky blinder ten hag to go back to Ajax it’s more his level — 🌎 (@likeitlmao) December 2, 2023

It's clear Ten Hag is not the right man for the job, it's not about the players it's about the coaching, look at the players Eddie Howe has and what he has achieved. Rashford and Co need a proper coach.

#NEWMUN — Kama Of Lagos (@kamaoflagos) December 2, 2023

I’m sorry but Ten Hag is so dislikable, i was so hyped up about him joining us but him falling out with players, questionable line ups and shit press conferences makes him look like utter shit, get him out! — ZMU (@TekkersSZN) December 2, 2023

I can’t even defend Ten Hag anymore. When you keep playing some useless players no matter their performances and you’re also persisting with this stupid man to man pressing/marking with players that cannot run or track players, you’ll always get punished. — Tunechi™️ (@Tunde4PF) December 2, 2023

1 year later Ten Hag still doesn't have a style of play sack the man already i have lost all faith#NEWMUN — Richie (@Its_Miriichi) December 2, 2023

This one’s on Ten Hag, anyone with eyes can see that changes needed to be made at halftime & nothing. #mufc — Raul Manuel (@Raul__Manuel) December 2, 2023

Wow, Ten Hag, are you actually watching this game 👀



Rashford and Wan Bisska have been horrendous. WHY DO YOU NOT MAKE CHANGES!!!!!!! — 𝗗𝙖𝙫𝙞𝙙 𝕏👹 (@DavidJones_DCJ) December 2, 2023