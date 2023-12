Van der Gijp weet genoeg na Sevilla - PSV: 'Waanzinnige speler, hij gaat het meeste geld opbrengen'

was bij twee doelpunten betrokken en maakte de winnende, maar René van der Gijp is toch vooral onder de indruk van het optreden van een andere invaller bij PSV in de krankzinnige wedstrijd tegen Sevilla in de Champions League: . Van der Gijp is ervan overtuigd dat Saibari van alle middenvelders die momenteel in de PSV-selectie rondlopen het meeste geld gaat opleveren.

De international van Marokko liet zich vorig seizoen al een aantal keer zien bij PSV, maar toont in de huidige jaargang pas écht zijn klasse. En dat zónder een basisplaats te hebben. Saibari kon in eerste instantie rekenen op een basisplaats in de ploeg van trainer Peter Bosz, maar hij lijkt met Jerdy Schouten, Guus Til en Joey Veerman zijn ideale middenveld te hebben gevonden. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat Saibari weer een kans krijgt vanaf het begin. De aanvallende middenvelder nam PSV eind oktober als invaller al bij de hand in de thuiswedstrijd tegen Ajax en was woensdag tegen Sevilla op schitterende wijze trefzeker.

Saibari bracht de Eindhovenaren daarmee terug in de wedstrijd. PSV stevende lang af op een nederlaag en een flinke tik in de strijd om overwintering in de Champions League, maar ging er na het doelpunt van Saibari volledig overheen bij Sevilla en won uiteindelijk nog met 2-3. “Ja, waanzinnig”, reageerde Van der Gijp donderdagavond in Vandaag Inside op de vraag of hij Sevilla - PSV nog had teruggekeken. “Ik ben ervan overtuigd dat van het middenveld Til, Veerman en Schouten, die andere jongen het meeste geld gaat opbrengen. Die de goal maakte”, doelde Van der Gijp op Saibari.

Saibari blaast in januari 23 kaarsjes uit en zette op 26 september jongstleden nog zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2028, maar Van der Gijp voorspelt nu al een grote toekomst voor hem. “Hij heeft alles. Scorend vermogen, hij is sterk. Hij heeft een beetje de kracht van Kudus ook, hè. Daar zijn ze natuurlijk dol op in het buitenland. Van alle PSV-middenvelders gaat hij het meeste geld opbrengen. Het is gewoon een waanzinnige speler.” Maar géén basisspeler bij PSV. “Als ik Ajax of Feyenoord was en hij zit nog het hele jaar op de bank, dan zou ik hem halen. Dit is gewoon hoe de moderne voetballer moet zijn. Écht een powerhouse”, aldus een lovende Van der Gijp.