Van der Vaart aangepakt na Ajax-uitspraken: 'Totale lariekoek'

Sjoerd Mossou vindt de uitspraken die Rafael van der Vaart over de Ajax-selectie heeft gedaan, uiterst zwak. De voormalig international van het Nederlands elftal vergeleek de kwaliteit van de Amsterdammers aan het begin van dit seizoen met die van de Excelsior-selectie en daar snapte Mossou helemaal niets van.

“Er is ooit beweerd dat het huidige spelersmateriaal van Ajax van het niveau van Excelsior is. En nog serieus ook. Dat is natuurlijk totale lariekoek”, vertelde Mossou in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Van der Vaart deed die uitspraken bij Studio Voetbal en verdedigde Maurice Steijn daarbij. Dat was voor VI-journalist Süleyman Öztürk reden om Van der Vaart in de uitzending bij Studio Voetbal hard aan te pakken.

Vanuit Mossou krijgt hij een volgende tik, want met de recente opmars keert de rust bij Ajax weer langzaamaan terug. “Er was binnen de Ajax-selectie allerlei onvrede. Er werden trieste oorlogjes uitgevochten tussen Maurice Steijn en Sven Mislintat. Dat heb je nu niet meer en dus kan Van ’t Schip ook weer op een normale manier werken”, aldus de journalist, die denkt dat Ajax het de ploegen boven zich nog moeilijk gaat maken in de Eredivisie.

“Je kunt er niet vanuit gaan dat Ajax nog vierde wordt, maar ze gaan ongetwijfeld weer dichterbij komen”, aldus Mossou. “Je moet er niet te lyrisch overdoen, want ze hebben een relatief makkelijk programma gehad, maar het is wel wat stabieler. Mensen zitten wat beter in hun vel en dat merk je aan alles.”