Van der Vaart snapt uitnodiging voor Süleyman Öztürk niet: 'Wilden we weer een spannende uitzending?'

Rafael van der Vaart zat zondagavond tegenover Süleyman Öztürk in Studio Voetbal. De journalist van Voetbal International zei recentelijk dat hij de 109-voudig international nooit op een zinnige opmerking kon betrappen over voetbal. Dat werd nog eens fijntjes omhoog gehaald in de uitzending en dat leverde ongemakkelijke tv op.

Van der Vaart benadrukte in Studio Voetbal allereerst dat hij het respectvol vond dat Öztürk toch in de uitzending vond. “Als je de 109-voudig international van het Nederlands elftal nooit op een zinnige opmerking kan betrappen. Kijk je mag echt alles over mij zeggen, ik neem mezelf ook niet zo serieus. Ik kijk voetbal als liefhebber, dus misschien heeft hij wel meer verstand van voetbal dan ik.”

De oud-Ajacied vraagt zich echter wel af waarom de journalist uitgenodigd is voor deze uitzending. “Wilden we een keer een spannende uitzending maken? Ik moest een tijdje terug mijn excuses aanbieden. Pierre (van Hooijdonk, red.) moest een tijdje op de bank zitten na zijn opmerkingen over Maurice Steijn. Wilden we nu weer een spannende uitzending?”, vroeg Van der Vaart zich hardop af in de uitzending aan de makers van het programma.

Presentator Sjoerd van Ramshorst benadrukte dat Öztürk al gevraagd was voor hij zijn uitspraken over Van der Vaart deed en het dus zeker geen effectbejag is. Dat wilde Öztürk ook nog weten en belde daarom deze week naar de redactie. “Om te vragen waarom ik uitgenodigd ben. Want als het is om tegenover jou te zitten, dan vind ik dat een beetje goedkoop”, zei Öztürk. Beide heren hebben het deels uitgesproken, maar kunnen ondanks de verschillen goed met elkaar aan tafel zitten, zeiden ze.