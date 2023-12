Van Praag komt met nieuws over trainerszoektocht Ajax: dit duo denkt mee

Ajax gebruikt input van Danny Blind en Louis van Gaal bij de keuze om een nieuwe trainer aan te stellen. Het duo dat onder contract staat bij de Amsterdammers denkt mee over de opvolger van John van ’t Schip, die normaliter aan het einde van het seizoen stopt met zijn job. De club werkt al voor het aantreden van Alex Kroes aan een nieuwe coach.

Daarmee kwam Raad van Commissarissen-voorzitter Michael van Praag woensdag naar buiten tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA). Volgens Van Praag is het proces al gestart en denken Van Gaal en Blind mee met de trainerszoektocht van de Amsterdammers. “Daarmee hebben wij er vertrouwen in dat er goede voorstellen uit zullen komen”, vertelde Van Praag, geciteerd door AjaxShowtime.

Artikel gaat verder onder video

“Het zou raar zijn als we pas in maart of april naar een nieuwe trainer gaan zoeken. Die gesprekken vinden nu al plaats. De huidige directie kan nu iemand aanstellen of niemand aanstellen, als je begrijpt wat ik bedoel”, zei hij over de komst van Kroes, die pas op 15 maart begint in de Johan Cruijff Arena. Wachten kan ervoor zorgen dat er trainers niet meer beschikbaar zijn op het moment dat Ajax gaat zoeken, legde Van Praag uit.

Op de achtergrond wordt heel voorzichtig contact gehouden met Kroes, die door zijn concurrentiebeding bij AZ formeel zich niet mag bemoeien met het proces in de Johan Cruijff Arena. Van Praag: “Het gebeurt, maar wel heel erg mondjesmaat en discreet. Het is duidelijk dat we niet wachten tot maart, april of mei.”