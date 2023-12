Vandaag Inside-gast twijfelde over onderwerp: 'Dat is een open zenuw...'

Vandaag Inside-gast Albert Verlinde heeft gemerkt dat er een gevoelig onderwerp is in de talkshow. Maandagavond was de theaterproducent en presentator te gast en kwam de situatie in Israël wederom ter sprake. Verlinde merkte dat het een ‘open zenuw’ in het programma was en twijfelde om er wat over te zeggen en besprak dat na de tijd met presentator Wilfred Genee.

Verlinde wilde echter nog wel meegeven dat het belangrijk is om niet te polariseren in Nederland. “Dat wilde ik nog wel even meegeven”, vertelde Verlinde in De Wandelgangen over de uitzending van Vandaag Inside. “Het is zo ingewikkeld. En we lossen het niet op, het is in honderd jaar gegroeid. Het doet me oprecht pijn. Ik vind het lastig, je zit erbij. En dan denk je: moet ik wat zeggen of niet? Maar je moet toch wat zeggen”, aldus de tv-persoonlijkheid, die opriep om elkaar niet aan te vallen over het onderwerp.

Bekijk in onderstaande video het fragment waarin Verlinde vertelt over de open zenuw in Vandaag Inside.