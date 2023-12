Verwachte opstelling Feyenoord: Slot voert één wijziging door tegen FC Utrecht

Feyenoord-trainer Arne Slot lijkt in het bekerduel met FC Utrecht van woensdagavond te gaan starten met in de basis. De 23-jarige Braziliaan zou de voorkeur krijgen boven en . Laatstgenoemde had afgelopen weekend op bezoek bij Heracles Almelo (0-4 winst) nog zijn eerste basisplaats van het seizoen te pakken, maar verhuist naar verwachting weer naar de bank.

Dat verwacht het over het algemeen goed ingevoerde 1908 althans. De overige tien namen zijn volgens de site dezelfde als bij de prima wedstrijd die Feyenoord in Almelo op de mat legden. Dat betekent dat Justin Bijlow 'gewoon' het doel zal verdedigen en dat de achterhoede andermaal gevormd zal worden door Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, David Hancko en Quilindschy Hartman.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld zou Slot opteren voor het trio Mats Wieffer - Quinten Timber - Calvin Stengs, waarbij laatstgenoemde het dichtst achter de aanvallers zal spelen. Naast Paixão is in de voorste linie opnieuw plaats voor topscorer Santiago Giménez en Luka Ivanusec. Het bekerduel wordt gespeeld in De Kuip en begint om 21.00 uur.

Het bekertoernooi vormt momenteel de grootste kans voor Feyenoord om dit seizoen een prijs te pakken, zo gaf Slot een dag voor de wedstrijd toe. In de Eredivisie bedraagt de achterstand op de ongenaakbare koploper PSV inmiddels tien punten, terwijl de Rotterdammers in de Europa League andermaal gekoppeld zijn aan AS Roma. "Niet dat de beker winnen makkelijk is, maar wel als je het vergelijkt met onze uitgangspositie in de Eredivisie", liet Slot op de persconferentie van dinsdag optekenen.

Verwachte opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Ivanusec, Giménez, Paixão