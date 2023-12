Verweij doet navraag: PEC-goal had tóch afgekeurd moeten worden

De gelijkmaker van PEC Zwolle op bezoek bij Ajax (2-2) had volgens de regels tóch afgekeurd moeten worden. Dat heeft Ajax-wachter Mike Verweij uitgezocht. Waar bij ESPN de regels werden uitgelegd in het voordeel van het besluit van de arbiter, namelijk dat het doelpunt terecht goedgekeurd werd, kwam de journalist van De Telegraaf met nieuwe informatie. Volgens Verweij had de treffer geen doorgang mogen vinden.

"Navraag gedaan. En ondanks andere geluiden had de 2-2 van PEC Zwolle moeten worden afgekeurd. (Zie regel over arm boven schouder)", schrijft de journalist op X. "Blunder Joey Kooy en VAR Sander van der Eijk dus. Neemt niet weg dat Ajax gezien beschamende spel weinig recht van spreken heeft."

Mario van der Ende kwam in het Algemeen Dagblad tot dezelfde conclusie. "Als de bal getrapt of gekopt wordt en dan op de hand komt is het niet meer altijd hands. In het spelregelboekje staat echter wel dat wanneer het lichaam op onnatuurlijke wijze groter wordt gemaakt en de bal op de hand komt, je moet fluiten. En dat gebeurde in mijn ogen. Als die hand die bal niet raakt, komt die waarschijnlijk niet bij Thy. Bizar", aldus de voormalig scheidsrechter.

Voetbal International sloot zich echter aan bij de lezing van ESPN: "Speelt een andere speler dan de doelpuntenmaker de bal onbewust via een lichaamsdeel tegen zijn eigen arm, dan is er geen sprake van strafbaar hands. Om die reden riep de VAR scheidsrechter Kooij niet naar het scherm", staat er te lezen bij het weekblad.

