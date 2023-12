Waarom de goal van PEC Zwolle tegen Ajax terecht goedgekeurd is

Ajax heeft peperdure punten verspeeld in eigen huis tegen PEC Zwolle. De bezoekers kwamen vlak voor tijd op gelijke hoogte via een omhaal van Lennert Thy, maar bij de assist van Apostolos Vellios werd er hands gemaakt. Op X was er veel ophef over de gelijkmaker, maar volgens de nieuwe regels kan de goal wel degelijk geldig zijn.

Voorheen was het zo dat aanvallend hands altijd hands is, ongeacht wie het is, maar sinds kort zijn er nieuwe regels ingevoerd, zo weten ze ESPN. “Als niet diegene die zelf scoort hands maakt, maar diegene ervoor onbewust hands maakt. Als je zelf tegen je eigen hand aanschiet, dan wordt er niet altijd meer gefloten”, weet presentator Pascal Kamperman. “Als je dat zelf doet, is het niet altijd strafbaar hands meer.” Het blijft aan de scheidsrechter om te beoordelen of het om een onbewuste of opzettelijke handsbal gaat. Als de doelpuntenmaker hands maakt, wordt de goal wel altijd afgekeurd.

Kees Kwakman denkt dat de VAR het voorval wel degelijk heeft bekeken. “Blijkbaar zien ze dit niet als strafbaar hands”, aldus de analist. Alleen als hij het bewust zou doen, zou het nog strafbaar hands zijn, zei Kamperman. “Als hij dit bewust doet, dan kan hij het circus in”, zei Kwakman. “Ik neem aan dat de VAR wel degelijk heeft gezien dat deze bal op de hand komt. En de VAR heeft de spelregels liggen. Blijkbaar telt de bal tegen je eigen hand aanschieten niet als strafbaar hands.”

De VAR keek ook of het buitenspel was voor Thy, maar dat was duidelijk niet het geval. Het is niet duidelijk of de videoarbiter ook heeft gekeken naar de handsbal van Vellios en of het gevaarlijk spel was. De Griek had een hoog been in de omhaal die hij maakte, maar de goal bleef in elk geval staan.