Verweij pleit voor vertrek van zes Ajax-kopstukken na bekerblamage in Utrecht

Mike Verweij grijpt de ongekende blamage van Ajax in de KNVB Beker aan om het vertrek van zes bestuurlijke kopstukken van de Amsterdammers te bepleiten. De nederlaag tegen USV Hercules toont volgens de Telegraaf-clubwatcher aan dat onder meer chief sports officer Maurits Hendriks en interim-directeur Jan van Halst geen enkele toekomst meer hebben in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kan in de woorden van Verweij 'niet dieper zakken' dan het donderdagavond deed in stadion De Galgenwaard. Hercules, actief op het vierde niveau, versloeg de ploeg van waarnemend hoofdtrainer Michael Valkanis met 3-2. In zijn analyse van de wedstrijd stelt Verweij dan ook dat het mogelijk tijd is om 'degenen die de club in chaos met een hoofdletter C hebben gestort eindelijk eens ter verantwoording worden geroepen (lees: het veld moeten ruimen)'.

Te beginnen met Hendriks, over wie de clubwatcher zich de afgelopen maanden al vaker bijzonder negatief uitliet. Verweij onderstreept dat de 'intern gehate voormalige technisch directeur van NOC*NSF' hoofdverantwoordelijk is voor het binnenhalen van Sven Mislintat, die onder meer 'voor 115 miljoen euro aan C-garnituur' aantrok op de transfermarkt en in september het veld alweer moest ruimen. Nu Marijn Beuker per 1 december als directeur voetbal is begonnen in Amsterdam, zou de functie van Hendriks 'volledig overbodig' zijn, aldus Verweij. Het feit dat interim-directeur Van Halst en financieel directeur Susan Lenderink niet ingrepen toen Mislintat huishield, betekent volgens Verweij dat ook zij zouden moeten vertrekken. Over hun opvolging heeft de clubwatcher zelfs al nagedacht: "Met Michael Kinsbergen en Jeroen Slop staan er twee uitstekende ex-directeuren klaar om het werk van de falende Van Halst en Lenderink op interim-basis over te nemen."

Commissarissen

Kort nadat Mislintat de wacht werd aangezegd, kondigde Pier Eringa zijn vertrek aan. De voormalig ProRail-topman was op dat moment nog maar een halfjaar in functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Eringa zou op verzoek van de bestuursraad, die de bevoegdheid heeft om de RvC naar huis te sturen, zijn opgestapt. Drie commissarissen bleven echter op hun plek, maar ook zij zouden volgens Verweij hun conclusies moeten trekken. "De bestuursraad onder leiding van de nieuwe voorzitter Ernst Boekhorst blijft maar dralen in plaats van Cees van Oevelen, Georgette Schlick en Annette Mosman te adviseren zelf op te stappen, omdat zij anders ook met pek en veren de club zullen moeten verlaten", schrijft de journalist.