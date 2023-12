VI komt met update over Bergwijn: 'Dan heeft Ajax lijstjes klaar liggen'

Het is momenteel onduidelijk of Ajax-trainer John van ’t Schip na de winterstop nog een beroep kan doen op . De aanvaller kwam vorig jaar nog voor een recordbedrag over van Tottenham Hotspur, maar speelt al geruime tijd zeer ongelukkig en werd in de eerste seizoenshelft geregeld in verband gebracht met een transfer. Op dit moment zijn er echter ‘geen signalen’ dat Bergwijn de deur van de Johan Cruijff ArenA spoedig achter zich dichttrekt.

Dat schrijft Voetbal International vrijdagmiddag althans. Ajax telde in de zomer van 2022 ruim 31 miljoen euro neer voor de komst van Bergwijn, die een halfjaar eerder al nadrukkelijk werd gelinkt aan een rentree in Amsterdam. De oud-speler van PSV en Tottenham Hotspur schoot uit de startblokken in de Johan Cruijff ArenA, maar slaagde er niet in om zijn goede start een passend vervolg te geven. Bergwijn ontsnapte niet aan de sportieve malaise en worstelt ook dit seizoen met zijn vorm. In twintig wedstrijden in alle competities scoorde hij weliswaar acht keer en verzorgde hij drie assists, maar er zaten genoeg wedstrijden tussen waarin hij onzichtbaar was.

Op de achtergrond speelden de geruchten over een mogelijke overgang naar Saoedi-Arabië. FCUpdate-journalist Mounir Boualin meldde afgelopen zomer al dat Bergwijn zich kon verheugen op interesse uit het Midden-Oosten en die geruchten zijn er de voorbije maanden niet minder op geworden. Ook een terugkeer naar Engeland zou tot de mogelijkheden behoren. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf vertelde eind november dat Bergwijn in de belangstelling staat van West Ham United. Een winterse transfer ligt momenteel echter niet in de lijn der verwachting. “Op dit moment zijn er geen signalen dat hij de Amsterdammers al in de winter zal verlaten”, weet VI.

Komt er een nieuwe middenvelder?

Mocht daar verandering in komen, dan heeft Ajax volgens het weekblad ‘de lijstjes klaar liggen’. De prioriteit ligt deze winter echter bij de komst van een controlerende middenvelder. “De club zal zich inspannen om in ieder geval één directe versterking te halen voor de positie van controlerende middenvelder, zoals al vaker benoemd is. Ajax mist daar kwaliteit, leiderschap en bovenal ervaring en ziet het versterken van die positie als het begin van de wederopstanding”, leest het. “Hoewel Ajax meerdere opties in beeld heeft, is het de vraag of het überhaupt gaat lukken om kwaliteit aan de selectie toe te voegen. In de eerste plaats omdat er weinig geld beschikbaar is, maar ook omdat januari een maand is waarin clubs niet happig zijn op het wegdoen van spelers.”