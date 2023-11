Verweij: Ajax-captain Bergwijn kan terug naar Londen, hereniging met drietal lonkt

Ajax-aanvoerder wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek naar Saudi-Arabië, maar volgens clubwatcher Mike Verweij bestaat er ook serieuze interesse vanuit Londen. De 26-jarige aanvaller staat volgens de Telegraaf-journalist in de belangstelling van West Ham United, dat afgelopen zomer met Mohamed Kudus en al twee spelers van de Amsterdammers overnam en waar voormalig trainer John Heitinga als assistent van hoodtrainer David Moyes op de loonlijst staat.

Tussen januari 2020 en juli 2022 woonde de 32-voudig Oranje-international al in Londen, toen hij bij Tottenham Hotspur onder contract stond. Nu lonkt volgens Verweij dus een terugkeer in de Engelse hoofdstad: "Hij gaat niet naar Al-Ettifaq, maar er is wel nieuws over hem: West Ham heeft zich bij het management van Bergwijn gemeld", onthult de journalist in de podcast Kick Off.

De Londense club legde vorig seizoen nog beslag op de Conference League en staat momenteel negende in de Engelse Premier League. The Hammers zouden zich nog niet officieel bij Ajax gemeld hebben voor Bergwijn, maar Verweij ziet het wel tot een transfer komen: "Hij kan waarschijnlijk terugkeren naar de Premier Leauge en het is een mooie club."