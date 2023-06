Verrassend nieuws uit Amsterdam: clubs uit Saudi-Arabië informeren naar Steven Bergwijn

Verrassend nieuws uit Amsterdam: de kans dat Steven Bergwijn deze zomer alweer vertrekt bij Ajax, is aanwezig. De aanvaller wordt in verband gebracht met een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië, zo weet FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Er zijn een aantal clubs die geïnformeerd hebben naar de vleugelspeler van Ajax.

Volgens Boualin is er nog geen sprake van een officieel bod, maar dat kan op korte termijn zomaar gaan gebeuren. Bergwijn verkaste vorige transferzomer voor een recordbedrag van ruim dertig miljoen euro naar Ajax en tekende destijds een contract tot medio 2027.

Artikel gaat verder onder video

Zoals bekend vertrekken er de laatste tijd veel spelers naar de Saoedische competitie. Voorheen waren het vooral spelers op leeftijd, maar daar komen in de personen van bijvoorbeeld Bergwijn en Hakim Ziyech nu ook relatief jongere namen bij. De grootste reden hiervoor is dat Saudi-Arabië het WK van 2030 wil organiseren en daar alles voor uit de kast wil trekken. Door de komst van jongere spelers wordt die kans op slagen groter.

De oud-speler van PSV en Tottenham Hotspur droeg dit seizoen in 45 wedstrijden het shirt van Ajax. De 27-jarige aanvaller scoorde hierin zestien keer en gaf zes assists. Bergwijn was afgelopen zondag namens het Nederlands elftal trefzeker in de verloren Nations League-troostfinale tegen Italië.