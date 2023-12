'Mopperkont' van Feyenoord imponeert: 'Europese clubs volgen hem'

is de enige speler in de top-zeven competities van Europa dit seizoen die een kwintet aan statistieken van meer dan twintig heeft op het gebied van intercepties, gemaakte tackles, luchtduels gewonnen, balcontacten in de vijandelijke zestien en afgeronde take-ons. De Feyenoord-middenvelder maakte en goede indruk door, zag ook Martijn Krabbendam.

De journalist van Voetbal International besprak na de bekerzege op FC Utrecht de ontwikkeling van de middenvelder, die in de statistieken van Squawka ook naar boven kwam. “Hij was al goed in de grote ruimtes, maar als de ruimtes kleiner werden, kreeg hij het moeilijk”, aldus Krabbendam. “Hij heeft geoefend op het scannen van de ruimtes. Met veel goede spelers om hem heen, gaat het ook snel beter.”

Krabbendam vindt dat Wieffer een prima seizoen doormaakt tot dusver in De Kuip. “Dat merk je ook bij Oranje en Wieffer maakte een goede indruk in de Champions League. Hij wordt bovendien niet voor niets gevolgd door veel clubs uit Europa. Beter kun je zijn ontwikkeling niet omschrijven”, dacht de journalist, die denkt dat Feyenoord hem niet wil laten gaan.

“De tweede plaats in de Eredivisie is heel belangrijk. Dat geeft je recht op toegang tot de groepsfase van de Champions League”, wist Krabbendam, die meldt dat Feyenoord sowieso er alles aan wil doen om de groep bijeen te houden. “Je zit nog in de beker en treft AS Roma in de tussenronde van de Europa League”, somde hij een aantal dingen op waar de Rotterdammers nog voor voetballen.

Feyenoord-trainer Arne Slot werd ook nog gevraagd naar de ontwikkeling van zijn middenvelder, die zelf vooral heel kritisch blijft. “Hij kan lekker mopperen, ja. Zo staat hij ook wel bekend bij de selectie”, glimlachte Slot. “Bij hem is het glas meestal niet halfvol, haha. En hij is ook iemand, dat als het niet meezit, dat hij daar last van hebben. Maar dat gaat gelukkig al beter.” Aan het begin van dit seizoen baarde Wieffer opzien met een interview na de doelpuntloze remise tegen Fortuna Sittard, toen hij opvallend kritisch was op zichzelf.

Mats Wieffer is the only player in Europe's top seven leagues this season with:



◉ 20+ interceptions

◉ 20+ tackles made

◉ 20+ aerial duels won

◉ 20+ touches in opp. box

◉ 20+ take-ons completed



The Do-It-All Dutchman™ pic.twitter.com/IxRoFH1N1H — Squawka (@Squawka) December 20, 2023