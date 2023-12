Wilfred Genee komt met groot nieuws over Matthijs van Nieuwkerk in Vandaag Inside

Wilfred Genee heeft donderdagavond in Vandaag Inside groot nieuws over Matthijs van Nieuwkerk naar buiten gebracht. De presentator staat volgens Genee na zijn vertrek bij BNNVARA voor een rentree op televisie, bovendien weet hij bij welke zender Van Nieuwkerk dat gaat doen.

Van Nieuwkerk was jarenlang het grote kijkcijferkanon van NPO3, waar hij programma's als De Wereld Draait Door, en de Top 2000 à Go-Go presenteerde. In november 2022 verscheen in De Volkskrant echter een artikel waarin uitgebreid uit de doeken werd gedaan hoe het er achter de schermen bij DWDD jarenlang aan toeging. Talloze redactiemedewerkers zouden het slachtoffer zijn geworden van de woedeuitbarstingen van Van Nieuwkerk, die korte tijd later vertrok bij de omroep.

Artikel gaat verder onder video

Genee kan donderdagavond 'uit betrouwbare bron' melden dat vrijdag om 15.00 uur bekend zal worden gemaakt dat Van Nieuwkerk overstapt naar de commerciëlen: "Hij gaat naar RTL." Johan Derksen had Van Nieuwkerk graag bij Talpa gezien, maar is vooral blij dat de presentator na een jaar in de luwte zijn rentree gaat maken: "Hij was uiteraard van harte welkom geweest, maar ik vind het wel goed dat hij terugkeert op tv."