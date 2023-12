Wim Kieft voelt ontslag aankomen: ‘Bij Maurice Steijn ging dat ook zo’

Wim Kieft denkt dat de dagen zijn geteld voor Erik ten Hag bij Manchester United. De oefenmeester van de Engelse grootmacht kreeg de vorige wedstrijd pak op de broek van Bournemouth (0-3 nederlaag) en ligt momenteel flink onder vuur. Kieft ziet gelijkenissen met oud-Ajax-trainer Maurice Steijn.

Ten Hag wordt flink aangepakt in de Engelse media na de nederlaag tegen Bournemouth en lijkt daarom bezig aan zijn laatste weken in Manchester. Jan Boskamp, die in 2005 trainer was van Stoke City, bevestigt dat de Engelse media geen blad voor de mond nemen. “Ze liggen daar gewoon in bosjes, dat is niet leuk daar”, zegt Boskamp, die bijval krijgt van Wim Kieft. “Het is daar vijf keer zo erg als hier.”

Analisten in Engeland zijn van mening dat Ten Hag ‘te vroeg is begonnen’ bij Manchester United. Kieft heeft hier zijn bedenkingen bij. “José Mourinho en Louis van Gaal sneuvelden daar ook. Iedereen sneuvelt daar… Er zal ook wel iets mis zijn binnen die club.” Wilfred Genee stelt dat de selectie van United Ten Hag laat vallen. “Ik geloof niet dat dat bewust gaat”, denkt Wesley Sneijder.

Kieft denkt dat hier wel degelijk sprake van is bij The Red Devils. “Je gaat wel zien dat er een bepaalde moeheid ontstaat in de groep. Zo ging dat ook bij Maurice Steijn”, zegt de analist. Steijn werd na 4-3 nederlaag tegen FC Utrecht ontslagen door Ajax, waarna er werd gesteld dat spelers, zoals bijvoorbeeld Steven Berghuis, bewust minder hun best deden om een ontslag te forceren.