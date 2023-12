Zorgen in medialand over Vandaag Inside: 'Heb daar nou eens oog voor'

Vandaag Inside wordt doordeweeks vrijwel dagelijks door heel wat mensen bekeken, maar het programma is klaarblijkelijk (nog) niet populair genoeg voor een tweede uitverkochte Ziggo Dome op rij. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp keerden zondagavond terug in de concertzaal in Amsterdam voor de show Vandaag Inside Live, maar konden in tegenstelling tot vorig jaar niet rekenen op een bomvolle zaal. Mediacriticus Victor Vlam is van mening dat het programma te weinig terugdoet voor de fans.

Genee verklapte in de aanloop naar Vandaag Inside Live dat André van Duin te gast zou zijn in de Ziggo Dome en hoopte tevens op de komst van Louis van Gaal. De presentator van Vandaag Inside richtte zich tijdens een uitzending tot de oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en het Nederlands elftal en nodigde hem uit om langs te komen in Amsterdam. Het leek een laatste poging van Genee om de zaal uit te verkopen. In de aanloop naar de show in de Ziggo Dome ging het immers over de tegenvallende kaartverkoop. Derksen gaf in gesprek met De Telegraaf zelfs toe dat hij zich schaamde voor het feit dat er op VakantieVeilingen tickets voor een ‘habbekrats’ aangeboden werden.

Vlam denkt dat het daarom misschien wel tijd is om op commercieel vlak een stapje terug te doen. “Ik vind wel dat VI erop moet letten dat ze commercieel misschien wel erg handig bezig zijn en dat er allemaal wel heel veel geld verdient wordt, maar dat ze wat weinig terugdoen voor de fans van dat programma”, wordt de mediacriticus door Mediacourant geciteerd in de podcast De Communicado’s. “Dat programma is anders dan andere talkshows, omdat er echt een hardcore club is, echt een harde kern van aanhangers die dat programma door dik en dun gesteund heeft. En die hebben er ook voor gezorgd dat het programma op de buis is gebleven toen het niet zulke hoge kijkcijfers had.”

Wat Vandaag Inside dan zou kunnen doen om de fans meer bij het programma te betrekken? “Een fandag, bijvoorbeeld. Dat is misschien niet super rendabel, misschien zijn er duizend mensen aanwezig, maar dan kan wel iedereen op de foto met Johan, René en Wilfred als ze dat willen”, aldus Vlam, die ‘poseren met fans’ als een ‘service aan de fans van het programma’ ziet. “Het is nu allemaal super commercieel, er wordt superveel geld verdiend, maar heb nou eens oog voor deze mensen die dat programma groot hebben gemaakt.”