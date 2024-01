'Ajax wil verhuurde middenvelder terughalen, Eredivisieclub ligt dwars'

Ajax wil in de zoektocht naar een extra middenvelder terughalen naar de Johan Cruijff ArenA. Excelsior, dat hem momenteel huurt van de Amsterdammers wil de twintigjarige speler echter niet halverwege het seizoen terug laten keren naar zijn eigenlijke werkgever.

Dat meldt Voetbal International zondagavond. Omdat Ajax financieel niet veel kan uitrichten op de winterse transfermarkt, zou het terughalen van Fitz-Jim een optie zijn voor de Amsterdammers. "Ajax heeft zich gemeld bij Excelsior met het verzoek om de verhuurperiode te beëindigen, maar die club verzet zich vooralsnog hevig", meldt het weekblad. "De Rotterdammers willen Fitz-Jim niet laten gaan en hebben Ajax dat ook laten weten."

Ajax heeft feitelijk geen poot om op te staan als Excelsior niet wil meewerken, weet het weekblad bovendien. Dat heeft alles te maken met de huurovereenkomst die beide clubs afgelopen zomer sloten: "Er staan geen ontbindende voorwaarden in het huurcontract, dus zullen de clubs met elkaar in gesprek moeten", schrijft VI.

Fitz-Jim debuteerde in januari 2023 in de hoofdmacht van Ajax, maar kwam vooralsnog niet verder dan vier wedstrijden in het eerste elftal. Om niet nóg een seizoen met Jong Ajax actief te moeten zijn in de Keuken Kampioen Divisie toog hij afgelopen zomer op huurbasis naar Kralingen om de nodige vlieguren te maken op het hoogste niveau. Namens de ploeg van Marinus Dijkhuizen kwam hij in de eerste seizoenshelft tot tien wedstrijden in de Eredivisie en twee in het toernooi om de KNVB Beker.