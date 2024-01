'Ajax pakt door en dient nieuw voorstel in bij Borussia Dortmund'

Ajax maakt nog altijd serieus werk van de komst van . Vanuit Duitsland kwam zondag al een voor Ajax hoopgevend bericht door en Mike Verweij meldt maandagmorgen dat de club een nieuw bod heeft ingediend bij Borussia Dortmund. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf bedraagt het voorstel een transfersom van 1,5 miljoen euro vast, plus bonussen en een doorverkooppercentage.

Rijkhoff is een oude bekende van Ajax. De 19-jarige spits uit Purmerend verruilde Ajax drie jaar geleden voor Borussia Dortmund. Hij is dit jaar actief in de Onder 19 en heeft het flink op zijn heupen. Zo was hij al zeven keer trefzeker in de U19-Bundesliga West en noteerde hij in de groepsfase van de UEFA Youth League vier doelpunten in zes wedstrijden. Rijkhoff heeft desondanks wel oren naar een terugkeer naar Ajax. De Amsterdammers hopen hem deze maand nog te kunnen strikken als nieuwe spits voor Jong Ajax, waar hij zich verder kan ontwikkelen om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te zetten.

De Amsterdammers dienden onlangs al een eerste bod van een miljoen euro in, maar dat bleek nog niet voldoende om Borussia Dortmund te kunnen overtuigen. Ajax hoopt met het verhoogde voorstel wél tot overeenstemming te komen met de Duitse topclub. Zondagavond had het er in elk geval al alle schijn van dat Rijkhoff gaat vertrekken. De Nederlander bleef negentig minuten op de bank in de wedstrijd van de Onder 19 tegen de leeftijdsgenoten van SC Paderborn. Volgens Ruhr Nachrichten had zijn absentie te maken met een ophanden zijnde transfer naar Amsterdam. Trainer Mike Tullberg erkende na afloop dat er ‘veel’ speelt rondom Rijkhoff en het om die reden verstandig was om hem op de bank te houden.