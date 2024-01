Groot nieuws in Duitsland rondom transfer van Rijkhoff naar Ajax

lijkt op weg naar Ajax. De spits bleef zondag negentig minuten op de bank in de wedstrijd van Borussia Dortmund Onder 19 tegen de leeftijdsgenoten SC Paderborn (3-1 zege). Volgens Ruhr Nachrichten heeft zijn absentie te maken met een ophanden zijnde transfer naar Amsterdam.

De negentienjarige Rijkhoff heeft normaal gesproken een basisplaats en was in de laatste zes wedstrijden goed voor liefst zeven doelpunten en drie assists. Aan zijn vorm lag het dus zeker niet, erkent ook trainer Mike Tullberg. Volgens Tullberg speelt er ‘veel’ rondom Rijkhoff en was het daarom verstandig hem op de bank te houden.

“Als trainer moest ik even met hem spreken. Wat we bespraken, blijft tussen ons. Maar we hebben samen besloten om hem vandaag op de bank te houden, want er is op dit moment veel gaande rondom Julian”, aldus Tullberg tegenover Ruhr Nachrichten. De krant interpreteert zijn uitspraken als volgt: men wilde niet het risico lopen dat een blessure de transfer zou dwarsbomen.

Rijkhoff deed tijdens de wedstrijd wat oefeningen met andere reservespelers, maar daar bleef het bij. Ajax bereidt ondertussen een tweede bod op hem voor, nadat een eerste bod van een miljoen euro werd afgewezen. In januari 2021 maakte de Nederlander de overstap van Ajax naar Dortmund, maar hij debuteerde nog niet in de hoofdmacht.