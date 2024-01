Ajax dreigt miljoenen de prullenbak in te gooien met eerste wintertransfer

is hard op weg om Ajax op huurbasis te gaan verlaten, maar levert de Amsterdammers volgens het Franse L'Equipe vermoedelijk ook fors verlies op. Er wordt namelijk gesproken over een optie tot koop van tien miljoen euro.

Afgelopen zomer kwam Mikautadze, die het op het tweede niveau van Frankrijk heel behoorlijk had gedaan, over voor een bedrag van zestien miljoen euro, De Georgisch international heeft zich bij zowel Maurice Steijn als John van 't Schip niet in de basis kunnen spelen, waardoor Ajax hem al weer van de hand wil doen. FC Metz kan Mikautadze nu niet betalen, waardoor de twee partijen in eerste instantie lijken uit te draaien op een huurovereenkomst.

Artikel gaat verder onder video

Volgens De Telegraaf wordt in die overeenkomst wel een optie tot koop opgenomen. De hoogte van dat bedrag wordt niet vermeld in de ochtendkrant, maar het Franse L'Equipe meldt dat Ajax en FC Metz momenteel praten over een optie tot koop van tien miljoen euro. Mocht dat daadwerkelijk de hoogte van de uiteindelijke optie tot koop zijn, zou dat beteken dat Ajax zes miljoen euro verlies (exclusief salarissen) gaat maken op de aanvaller.