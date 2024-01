Ajax zonder Georges Mikautadze naar Spanje: rentree in Frankrijk aanstaande

De kans is groot dat Ajax en deze maand alweer uit elkaar gaan. De Amsterdammers tastten afgelopen zomer nog diep in de buidel voor de komst van de aanvaller, maar hij hoefde in de eerste seizoenshelft zowel onder Maurice Steijn als diens opvolger John van 't Schip niet op veel speeltijd te rekenen. Mikautadze behoort niet tot de selectie die een trainingskamp belegt in Spanje, zodat hij de tijd en ruimte heeft om een winterse overgang te bewerkstelligen. Volgens Voetbal International naderen Ajax en FC Metz een akkoord over een terugkeer van de Georgiër.

Mikautadze was vorig seizoen nog de grote uitblinker bij FC Metz. De aanvaller scoorde liefst 23 keer in 37 competitieduels en verzorgde ook nog eens acht assists. Daarmee had hij een aanzienlijk aandeel in de promotie naar de Ligue 1. Mikautadze speelde zich met zijn sterke prestaties op het tweede Franse niveau in de kijker van andere clubs, waaronder Ajax. De Amsterdammers betaalden uiteindelijk zestien miljoen euro voor de Georgiër. De transfersom zorgde voor hoge verwachtingen, maar die kon hij niet waarmaken.

De aanvaller tekende eind augustus een contract bij Ajax en verscheen een paar dagen later op bezoek bij Fortuna Sittard meteen voor het eerst in de basis. Mikautadze slaagde er echter niet in om zijn nieuwe ploeg bij de hand te nemen en kon niet voorkomen dat Ajax na het gelijkspel bij Excelsior opnieuw averij opliep (0-0). Hij verdween na dat duel direct uit de basis. Steijn deed vervolgens nog maar amper een beroep op hem en ook onder Van ’t Schip kwam hij er niet aan te pas. Mikautadze mocht nog wel beginnen in de uitwedstrijd tegen Almere City (2-2), maar werd al na 45 minuten naar de kant gehaald.

Mikautadze kwam in de eerste seizoenshelft cumulatief 338 minuten in actie voor Ajax, dat nu op het punt staat alweer afscheid van hem te nemen. De rechtspoot werd onlangs al in verband gebracht met een terugkeer naar FC Metz, dat hem mogelijk snel presenteert als winteraanwinst. VI meldt dinsdagmiddag dat de Fransen Mikautadze voor de rest van dit seizoen gaan huren van Ajax, mét optie tot koop. “Het was een vurige wens van Mikautadze om terug te keren bij zijn oude club, omdat hij er in Amsterdam niet aan te pas kwam. Ajax en Metz hebben in hoofdlijnen een deal hopen de transfer spoedig vlot te trekken”, leest het.

Mikautadze niet de enige die ontbreekt in Spanje

Naast Mikautadze ontbreken ook Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos in de Ajax-selectie voor het trainingskamp in Spanje. De drie middenvelders staan al een tijdje aan de kant met blessures. Van den Boomen raakte begin november in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion geblesseerd aan zijn knie. De middenvelder, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Toulouse, hoopte zelf mee te kunnen gaan op trainingskamp, maar is dus nog niet fit genoeg. Mannsverk kampt met een blessure aan zijn voet en zit zelfs al sinds september in de lappenmand. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer beschikbaar is.

Gerónimo Rulli is daarentegen wél in het vliegtuig gestapt. De Argentijn hoopt deze maand een transfer te kunnen maken. Ajax nam de doelman vorig jaar over van Villarreal. Hij kon in zijn eerste halfjaar rekenen op een basisplaats en was ook bij aanvang van het huidige seizoen eerste keus onder de lat. Rulli raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo echter geblesseerd en stond vervolgens lange tijd aan de kant. In de tussentijd kregen Jay Gorter en Diant Ramaj een kans. Laatstgenoemde lijkt zich inmiddels te hebben verzekerd van een basisplaats.