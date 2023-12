Rulli maakt vertrekwens kenbaar: Ajax luistert naar aanbiedingen

Het heeft er alle schijn van dat het huwelijk tussen Ajax en Geronimo Rulli beperkt blijft tot slechts een jaar. De Amsterdammers namen de Argentijnse doelman begin dit kalenderjaar over van Villarreal. Rulli was in de tweede helft van het afgelopen seizoen basisspeler en in de huidige jaargang in eerste instantie ook zeker van zijn plek, maar raakte al in de eerste competitiewedstrijd geblesseerd en verloor vervolgens zijn plek aan Diant Ramaj. Volgens Voetbal International heeft hij zijn vertrekwens inmiddels kenbaar gemaakt.

Ajax begon het afgelopen seizoen met Remko Pasveer als eerste doelman en de routinier was lang een van de weinige lichtpuntjes in de turbulente eerste seizoenshelft onder toenmalig trainer Alfred Schreuder. Pasveer maakte vooral indruk met zijn optreden in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool op Anfield, waarmee hij zich ook in de kijker speelde van Louis van Gaal. De toenmalig bondscoach nam Pasveer zelfs mee naar het WK in Qatar. De doelman had in de eerste competitiewedstrijd na de winterstop nog wel een basisplaats bij Ajax, maar de club was op dat moment al bezig met de komst van een nieuwe goalie: Rulli.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers telden uiteindelijk acht miljoen euro neer voor de Argentijn, die niet in elke wedstrijd een stabiele indruk maakte, maar in de tweede seizoenshelft wel regelmatig aan de sportieve malaise kon ontsnappen. Rulli kon echter niet voorkomen dat Ajax naast de tweede plaats greep in de Eredivisie én in de bekerfinale na strafschoppen onderuit ging tegen PSV. In de afgelopen transferwindow was er al even sprake van een vertrek van Rulli. De Argentijn kon zich verheugen op de belangstelling van Bayern München, dat een nieuwe stand-in wilde aantrekken na het vertrek van Yann Sommer. Rulli bleef echter bij Ajax en verscheen in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo 'gewoon' aan de aftrap.

In dat duel ging het echter al vroeg mis. Rulli viel uit met een schouderblessure en zou maanden aan de kant staan. In de tussentijd kregen Jay Gorter en Ramaj de kans. Laatstgenoemde maakte van beide doelman nog de meest stabiele indruk en lijkt voorlopig zeker van zijn plaats. Rulli lijkt een rol op het tweede plan niet te zien zitten en heeft zijn vertrekwens dus kenbaar gemaakt. Volgens VI is Ajax bereid te luisteren naar aanbiedingen van andere clubs. Rulli blaast volgend jaar 32 kaarsjes uit. Hij maakte tijdens het WK in Qatar nog deel uit van de Argentijnse selectie. Als derde doelman kwam hij niet in actie, maar legde hij wel beslag op de wereldtitel.