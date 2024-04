Veranderingen aanstaande bij Ajax: zomeraankopen op weg naar de uitgang én einde carrière

is bezig aan zijn laatste maanden als profvoetballer. Dat verwacht Voetbal International althans. De doelman, die in het seizoen 2021/22 nog basisspeler was bij Ajax en door Louis van Gaal werd geselecteerd voor het Wereldkampioenschap in Qatar, is in Amsterdam in het bezit van een aflopend contract. Hij is mogelijk niet de enige goalie die na dit seizoen vertrekt uit de hoofdstad. Ook Geronimo Rulli trekt naar alle waarschijnlijkheid de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht.

Pasveer maakte in 2021 de overstap van Vitesse naar Ajax en werd in eerste instantie gehaald als stand-in van Maarten Stekelenburg, die door de schorsing van André Onana eerste doelman was geworden. Maar Stekelenburg raakte al vroeg in dat seizoen geblesseerd, waardoor Pasveer de kans kreeg onder de lat. Die greep hij met beide handen. Pasveer maakte vooral in de Champions League een sterke indruk. De goede vorm trok hij door naar de eerste maanden van het volgende seizoen, wat hem een plekje in de WK-selectie van het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

Pasveer verloor zijn basisplaats begin 2023 echter aan Rulli, die was overgekomen van Villarreal. De Argentijn behoorde in de teleurstellende tweede helft van het afgelopen seizoen tot een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Rulli was ook bij aanvang van deze jaargang de eerste keus onder de lat, maar hij raakte al in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd aan zijn schouder en stond daardoor enkele maanden aan de kant. Diant Ramaj greep in de tussentijd zijn kans en behield zijn basisplaats, maar nu hij geblesseerd aan de kant staat, krijgt Rulli toch nog even de kans om zich te laten zien.

En dat is maar goed ook, want Ajax is bereid mee te werken aan een vertrek van de Argentijn. “Nog een jaar reservebank is namelijk voor beide partijen onlogisch. Rulli wordt in mei 32 en Ajax is bereid mee te denken over een vertrek, ook omdat hij anders wel een heel prijzige bankzitter wordt”, zo schrijft VI woensdagmorgen. Rulli is zeker niet de enige Ajacied die van club gaat verruilen. Van veel aankopen die afgelopen zomer door Sven Mislintat naar Ajax zijn gehaald, is het serieus de vraag wie na dit seizoen nog actief is in Amsterdam. Zo is een vertrek van Josip Sutalo en Borna Sosa zeker niet ‘onbespreekbaar’ en zal zeker Jakov Medic normaal gesproken op zoek moeten gaan naar een nieuwe club.

Wat met Van den Boomen, Tahirovc, Akpom en Forbs?

Ook op het middenveld staat er mogelijk het een en ander te gebeuren bij Ajax. “Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic hebben nog geen indruk gemaakt. Van den Boomens specifieke kwaliteiten sneeuwen wat onder in de chaos op het middenveld. Tahirovic laat op de training soms mooie dingen zien, maar lang niet altijd in het weekend. Ook hij zal er veel beter uitzien, als er meer structuur in het elftal is. Dat vergt wel enig geduld van beide partijen, anders is een transfer logischer”, zo klinkt het. Zo zou SC Freiburg in de winter al interesse hebben getoond.

Voorin lijkt veel afhankelijk van de toekomst van Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis. Ajax is er alles aan gelegen Brobbey binnenboord te houden, maar weet ook dat dat een lastig verhaal kan gaan worden, zeker als hij met Oranje een goed EK speelt. Bergwijn heeft er geen geheim van gemaakt nog een keer voor een tweede kans in de Premier League te willen gaan, terwijl Berghuis ook ‘om zich heen zal kijken na een frustrerend seizoen’. “Blijft Brobbey, dan heeft dat invloed op de toekomst van Chuba Akpom. Nog een jaar als supersub ziet de 28-jarige spits niet zitten”, zo klinkt het. De Engelsman staat er in zijn thuisland nog steeds goed op en dat geldt ook voor Carlos Forbs. “Beiden zijn homegrown en daarom extra interessant voor Engelse clubs.”

